أهم أخبار محافظة البحيرة اليوم.. مصرع وإصابة شخصين ومسابقة حكاية شهيد

شهدت محافظة البحيرة، عددا من الأحداث على مدار يوم الأربعاء، والتي كان من أهمها تنظيم مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات على مدار يومين، بمحلة صا بمركز شبراخيت، حيث تضمت القافلة عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية «باطنة، أطفال، رمد، جلدية، جراحة، عظام، تنظيم أسرة، نساء وتوليد، أسنان، مسالك بولية»، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وصرف العلاج للحالات بالمجان، مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية، حيث تم الكشف على 1410 مواطنين، وسط إتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة .

حملات على الكافيهات

نفذت الوحدات المحلية بالبحيرة، حملات على الكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة، مع استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم رفع 410 حالات إشغال طريق مخالفة، كما تم تحرير 51 محضرا لعدم ارتداء الكمامة، وومصادرة 5 شيشة، كما تم إعدام 123 شيشة بمركز ومدينة بدر.

مصرع شاب وإصابة آخر وتحديد هوية ضحايا الحادث

واستقبل مستشفى الدلنجات المركزى عصر الأربعاء، جثة شاب، وآخر مصاب، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة قرية الوفائية التابعة لذات المركز، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، وعمل الإسعافات الأولية للمصاب.

بالانتقال والفحص تبين وفاة «أحمد إبراهيم الكويتى»، 42 سنة، مقيم قرية درشاى، وإصابة «محمد مفيد عبدالحميد»، 22 سنة، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

قافلة شاملة

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام، قافلة سكانية شاملة بقرية الثورة، تم خلالها توقيع الكشف الطبي على أهالي القرية بواقع «55 باطنة، 25 أطفال، 53 رمد، 50 جلدية، 50 أنف وأذن، 20 عظام، 40 مخ وأعصاب، 76 تنظيم أسرة»، بالإضافة إلى التوعية الصحية عن سرطان الثدي وعن الصحة العامة وخاصة الإجراءات الاحترازية.

حملات إزالة مكبرة

كما نفذت أجهزة المحافظة، حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة، لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا، للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وأسفرت الحملات عن إزالة 58 حالة تعد على مساحة 7287.

مسابقة «حكاية شهيد»

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، عن تنظيم مسابقة «حكاية شهيد»، والتي تتضمن مجموعة من المسابقات في عدة مجالات بهدف الكشف عن الطلاب الموهوبين في هذه المجالات، وتنمية روح الانتماء والولاء، واتجاهات الطلاب الموهوبين نحو توجه الدولة المصرية «الموهوبون يقصون حكاية شهيد».

وعلى صعيد آخر، أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بلغت 2 مليارا و750 مليون جنيه، منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، وذلك لتمويل عدد 29 ألفا و600 مشروع استثماري متنوع، حيث ساهمت تلك المشروعات فى توفير 82 ألفا و880 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.