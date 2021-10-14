صحة البحيرة تناشد المواطنين التوجه لمراكز اللقاح دون رسالة التأكيد

تواصل الفرق المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا عملها داخل مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث تعمل على مدار الأسبوع في عدة أماكن طبقا لتوجيهات الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

مناشدة الأهالي

وناشدت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الأهالي المسجلين بموقع منظومة تلقي لقاح الكورونا، عدم انتظار رسالة التأكيد والتوجه فورا لأي من الفرق المتنقلة الموجودة بالمحافظة للحصول على اللقاح فورا.

سرعة التوجه لتلقي اللقاح

وتابعت في البيان أنه اذا وردت أحد المواطنين رسالة عليه التوجه للفرق المتنقلة فصلاحية الرسالة ثلاثة أيام للتوجه للحصول على اللقاح فورا دون انتظار، محددة أماكن الفرق المتنقلة الثابتة يوميا بدمنهور في «مركز شباب مدينة دمنهور، نادي متحدي الإعاقة بدمنهور، أرض المعارض، مركز شباب الحرية».

مبادرة معا نطمئن

وجابت قوافل مبادرة «معًا نطمئن .. سجل الآن»، مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات بمدينة دمنهور ومركزي أبو حمص وايتاي البارود، بهدف تشجيع المواطنين ومساعدتهم في التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاح فيروس كورونا في نفس اليوم، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

الفرق مزودة بشبكات إنترنت

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن فرق التواصل المجتمعي مزودة بأجهزة تابلت متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإليكتروني لتلقي اللقاح، وتعمل بصفة مستمرة منذ انطلاق الحملة.

كما ناشد الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية ، المواطنين بأهمية التردد على حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم

استمرار الجولات

واستمرت جولات حملة معا نطمئن سجل الان تجوب شوارع دمنهور للتسجيل والحصول على لقاح كورونا وإقبال المواطنين على المبادرة واستجابة كبيرة للتسجيل لتشجيع وحث المواطنين على تسجيل بياناتهم وسرعة تلقى اللقاح، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا .

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه تنفيذا لتوجيهات معالي اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة تم اعداد فريق التواصل المجتمعي من ذوات الكفاءات وتم تزويدهم بأجهزة تابلت متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإليكترونى لتلقى اللقاح .