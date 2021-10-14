لبنان يعلن غدا الجمعة يوما للحداد على أرواح ضحايا أحداث عنف بيروت

قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن يوم غد الجمعة، سيكون يوم حداد وطني عام على أرواح ضحايا أحداث عنف بيروت التي شهدتها بيروت الخميس، فيما شبه بلاده بالـ«مريض في غرفة الطوارئ»، معتبرا رغم ذلك أن الجيش أثبت خلال اضطرابات اليوم، الخميس، في بيروت قدرته على حفظ الأمن.

توقيف 9 أشخاص على خلفية أحداث بيروت

وأكد الجيش اللبناني مقتل عدد من الأشخاص جراء أعمال عنف في بيروت، اليوم، مفيدا بأن قواته أوقفت 9 أفراد على خلفية الاضطرابات بينهم مواطن سوري.

وقدم الجيش اللبناني قراءته لأحداث بيروت التي شهدتها لبنان اليوم، وذكر في بيان: «أثناء توجه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حصل إشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة- بدارو، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح».

الجيش ينتشر ويداهم أماكن مطلقي النار

وتابع: «على الفور، عزز الجيش انتشاره في المنطقة، وسير دوريات راجلة ومؤللة، كما دهم عددًا من الأماكن بحثا عن مطلقي النار، وأوقف تسعة أشخاص من كلا الطرفين بينهم سوري. وبوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص»، بحسب البيان.

وأردف: «أجرت قيادة الجيش اتصالات مع المعنيين من الجانبين لاحتواء الوضع ومنع الانزلاق نحو الفتنة، وتجدد القيادة تأكيدها عدم التهاون مع أي مسلح، فيما تستمر وحدات الجيش بالانتشار في المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات».

وكان 6 أشخاص على الأقل قتلوا خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة بالعاصمة، وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له حزب الله وحركة أمل للمطالبة، بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

اتهامات متبادلة حول المتسبب في الأحداث

واتهم حزب الله وحركة أمل، حزب القوات اللبنانية بقنص المتظاهرين عمدًا في أحداث بيروت، وتبادلت الاتهامات بين الحزبين حول الاشتباكات التي وقعت وإطلاق النار الذي حدث في بيروت اليوم بالتزامن مع احتجاج نظمه حزب الله وحركة أمل، ضد قاضي قضية انفجار مرفأ بيروت.

وقال كل من حزب الله وحركة أمل إن مجموعات من حزب القوات اللبنانية انتشرت على أسطح البنايات ومارست القنص المباشر للقتل المتعمد، فيما رفض حزب القوات اللبنانية الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء على متظاهرين مؤيدين لـ«حزب الله» وحركة «أمل» في بيروت، محملا «حزب الله» المسؤولية عن التصعيد، حسب قوله.