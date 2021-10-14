الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم بحفل «الجونة» يوجه الشكر للعمالة المصرية

وجه عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم للتنمية، الشكر إلى كل من عمل على إعادة القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة إلى ما كانت عليه، بعد الحريق الذي تعرضت له، مؤكدًا خلال حفل افتتاح المهرجان، المذاع على شاشة on، أن المكان عاد كما كان، بفضل العمالة المصرية والجميع.

فاعليات مهرجان الجونة

وبدأت فاعليات مهرجان الجونة اليوم الخميس، ويتوافد حاليًا نجوم ونجمات وصناع السينما وكل المهتمون به، مكان حفل الافتتاح المهرجان.

وكان من أوائل حضور المهرجان، الفنانة نسرين طافش، ورجل الأعمال نجيب سويرس، مؤسس مهرجان الجونة.

نجيب سويرس: كنا مرعوبين في أول سنة لمهرجان الجونة

ومن ناحيته قال رجل الأعمال نجيب سويرس، إن الخوف سيطر عليهم في أول سنين المهرجان، مؤكدًا أنه بعد النجاح اكتسبوا ثقة كبيرة في أنفسهم، وهناك إقبال شديد على المهرجان ويتوسعون أكثر، والإقبال يزيد كل عام، وهناك 75 فيلما يشاركون في المهرجان.

أزمات تعرض لها مهرجان الجونة السينمائي

كان مهرجان الجونة السينمائي، تعرض لأكثر من أزمة خلال الأيام الماضية، إلا أنها لم تؤثر على استمرار المهرجان، أولها الخلاف بين الفنانة يسرا، وانتشال التميمي، مدير المهرجان، بعد تصريح الأخير عن عدم تكريمها في المهرجان، الأمر الذي ردت عليه الفنانة يسرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن هذا التصريح غريب، ولم يكن له أي داع، إلا أن هذه الأزمة انتهت بعد ظهورهما معًا في المهرجان، والتصريحات الطيبة المتبادلة.