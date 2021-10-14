بدء فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

بدأ قبل قليل، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، بحضور العديد من نجوم الفن وصناع السينما، وعرضته بشكل حصري قناة ON الفضائية، إذ يشارك فيه 80 فيلمًا سينمائيًا.

أزمات تعرض لها المهرجان

كان مهرجان الجونة السينمائي، تعرض لأكثر من أزمة خلال الأيام الماضية، إلا أنها لم تؤثر على استمرار المهرجان، أولها الخلاف بين الفنانة يسرا، وانتشال التميمي، مدير المهرجان، بعد تصريح الأخير عن عدم تكريمها في المهرجان، الأمر الذي ردت عليه الفنانة يسرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن هذا التصريح غريب، ولم يكن له أي داع، إلا أن هذه الأزمة انتهت بعد ظهورهما معًا في المهرجان، والتصريحات الطيبة المتبادلة.

الأزمة الثانية هي حريق اندلع في قاعة المؤتمرات، وجرى الاستعانة بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وبالفعل جرى السيطرة على الحريق، وانتهاء هذه الأزمة، بعد أن استطاع العمال إعادة القاعة إلى وضعها الطبيعي في أقل من 24 ساعة، وأعلن المهندس نجيب ساويرس، انتهاء الأزمة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث نشر صورة للقاعة، وعلق عليها قائلا: «هي فين الحريقة دي!»

انطلاف الحفل رغم التحديات

وانطلق فعاليات حفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، المقام في مدينة الجونة السياحية، مساء اليوم الخميس، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنان أحمد السقا الذي سيُكرم في حفل الافتتاح.