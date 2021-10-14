بث مباشر.. انطلاق حفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

ينتظر الكثير من عشاق الفن والمهرجانات السينمائية، بدء البث المباشر لمهرجان الجونة السينمائي 2021، الذي يحظى بمتابعة قطاع واسع من محبي الفن.

وينطلق مساء اليوم، البث المباشر لحفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، المقام في مدينة الجونة السياحية، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنان أحمد السقا الذي سيُكرم في حفل الافتتاح.

البث المباشر لمهرجان الجونة على قناة ON

وتذيع قناة «ON»، فعاليات البث المباشر لحفل المهرجان في نسحته الخامسة، المقام في مدينة الجونة السياحية، مساء اليوم الخميس، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة.

محمد رمضان يحيي حفل مهرجان الجونة 2021

يحيي الحفل الفنان محمد رمضان، بأغنية جديدة اسمها «جو البنات»، بصحبة النجم العالمي من أصل مغربي ريد وان، والملحن المغربي نعمان بلعياشي، وهي تجمع في كلماتها ما بين اللهجة المصرية والمغربية، بالإضافة إلى كلمات باللغة الإنجليزية، وتم طرحها على جميع المنصات السمعية، على أن يتم طرح الفيديو كليب المصور الخاص بها خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقا لما أعلنه «رمضان» في منشور عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، قائلا: «أغنية جو البنات الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة دلوقتي على جميع المنصات السمعية.. والكليب بعد أيام قليلة…ثقة في الله نجاح».

مهرجان الجونة تريند على بعد الحريق

وأصبح مهرجان الجونة واسم صانعه رجل الأعمال نجيب ساويرس، «تريند» على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، بعد الحريق الذي اندلع في إحدى قاعات المهرجان، إلا أن هذا الحادث لم يعطل استكمال المهرجان الذي أعلن صناعه عن إقامته في موعده.