أسعار ومواصفات شانجان ألسفن.. متواجدة في مصر بثلاث فئات

خلال الفترة الماضية أحدثت أزمة الرقائق الإلكترونية، تغيرات عديدة في سوق السيارات العالمي والمصري، وفي مصر ارتفعت الأسعار بشكل كبير في 98% من السيارات بسبب عدم توافر السيارات في السوق، ولكن يظل المصنع الصيني مسيطرا إلى الآن في جميع أسواق العالم، لأنه يمتلك مخزونا كبيرا من الرقائق الإلكترونية.

ولم يكن لدى المصنع الصيني أزمة مثلما حدث في الشركات الأخرى المنافسة، حيث لم ترتفع أسعار السيارات الصينية في مصر إلا بنسبة قليلة، ويوجد شركات خفضت أسعارها أو عروض على سياراتها مثل «شانجان».

وتتوافر سيارات شانجان في السوق المصري بشكل كبير، وقد تكون الأكثر انتشاراً في معارض السيارات، وخلال السطور التالية نستعرض لكم أسعار ومواصفات شانجان ألسفين Alsivn.

المواصفات الميكانيكية

توجد السيارة في مصر بثلاث فئات مختلفة التجهيز، الفئة الأولي بمحرك 1.4 لتر 4 سلندر، يولد قوة 101 حصان و أقصي عزم للدوران 135 نيوتن متر، متصل بناقل حركة يدوى من 5 سرعات.

أما الفئة الثانية و الثالثة، فيعملان بمحرك مختلف سعة 1.5 لتر 4 سلندر، يولد قوة 107 حصان و أقصي عزم للدوران 145 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات.

التجهيزات الخارجية

جنوط 14 بوصة في الفئة الأولي و الثانية

جنوط 15 بوصة في الفئة الثالثة

مصابيح أمامية هالوجين

مرايات جانبية كهربائية

إضاءة نهارية LED في الفئة الثالثة

التجهيزات الداخلية

فتحة سقف كهربائية في الفئة الثالثة

مثبت سرعة في الفئة الثالثة

شاشة 7 بوصات في الفئة الثالثة

بلوتوث

مدخل USP

عدد 2 سماعات في الفئة الأولي و الثانية

عدد 4 سماعات في الفئة الثالثة

تكييف هواء أوتوماتيك

فرش قماش أسود في الفئة الأولى

فرش قماش رمادى في الفئة الثانية والثالثة

عجلة قيادة متعددة المهام «مالتي فانكشن»

مواصفات الأمان

وسائد هوائية أمامية

فرامل ABS

التوازن الإلكتروني بداية من الفئة الثانية

برنامج التوازن عند المرتفعات بداية من الفئة الثانية

نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS بداية من الفئة الثانية

حساسات و كاميرا خلفية في الفئة الثالثة

الأسعار الرسمية