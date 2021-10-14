خبير صناعة سيارات يكشف لـ «الوطن» سر ارتفاع الأسعار: ستستمر حتى 2022

خلال الفترة الماضية وتحديداً منذ بداية الربع الثاني من العام الحالي، بدأت موجة ارتفاع أسعار السيارات، والتي لم تهدأ حتى الآن، بل ومن المتوقع أن تستمر حتى النصف الثاني من العام المقبل 2022.

أسباب ارتفاع أسعار السيارات

وبصدد ذلك قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، في حواره مع «الوطن»، أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السيارات في مصر، بل والعالم أجمع، هو انخفاض الإنتاج الذي وصل إلى مايقرب من 60% عند بعض الشركات، بجانب توقف مصانع سيارات عن الإنتاج بشكل كامل حتى آخر العام الجاري.

وأكد «مصطفى»، أن توقف الإنتاج جاء بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية التي أحدثت شللا في قطاع صناعة السيارات.

والسبب الثاني في ارتفاع أسعار السيارات في مصر، هو ارتفاع أسعار الشحن العالمية التي ارتفعت 4 أضعاف سعرها خلال الفترة الماضية، وبارتفاع قيمة الشحن، ارتفعت فاتورة الاستيراد لأنها تحسب عن طريق إضافة سعر الشحن والتأمين إلى الفاتورة، وبهذه الفاتورة يتم احتساب قيمة الجمارك والضرائب.

ارتفاع أسعار الأوفر برايس

أما السبب وراء ارتفاع أسعار أو قيمة الأوفر برايس على السيارات، بحسب «مصطفى»، هي قلة المعروض في سوق السيارات أمام الطلب، ولا يوجد حل لهذه الظاهرة، إلا بتوفير السيارات بأعداد كبيرة.

وأضاف أن الدولة لا يمكن أن تتدخل لحل هذه الأزمة لأن سوق السيارات في مصر هي سوق حرة ولا تتدخل الدولة أو جهاز حماية المستهلك وجهاز منع الاحتكار في السوق الحرة وتتدخل فقط في السلع الأساسية.

وتوقع «مصطفى»، بحل أزمة الرقائق الإلكترونية في منتصف العام القادم 2022، في أكثر التقديرات تفاؤلاً، أو في نهاية العام القادم إن كانت هناك تقديرات أقل تفاؤلاً.