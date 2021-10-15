للعاملين في القطاع الخاص.. اعرف معاشك وفقا لمشروع قانون العمل الجديد

يخضع مشروع قانون العمل الجديد، للمناقشات هذه الأيام، في مجلس الشيوخ، وهو القانون الذي يهتم بشئون نحو 30 مليون عامل بالقطاع الخاص، وقد حددت مواد مشروع قانون العمل الجديد، حالات المعاش للعاملين، مع إمكانية مد سن المعاش لما بعد سن الـ 60 عاما.

مد سن المعاش

ووفقا لنص مواد مشروع قانون العمل الجديد، فإنه هناك حالات يجوز للعامل في القطاع الخاص العمل بعد سن التقاعد، وهو 60 عاما، ووفقًا لمشروع القانون فإن العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الـ 60، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.

تحديد سن التقاعد

وحسب نص مواد مشروع قانون العمل الجديد، فإنه لا يجوز تحديد سن التقاعد لسن تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

كما يتم تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

وحسب مشروع قانون العمل الجديد، فإنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.