«التنسيقية» تزف بشرى بشأن عقود القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد

زفت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص، بشأن العقود محددة المدة في مشروع قانون العمل الجديد، والواردة في المادة 70 من القانون.

شارك أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بلجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة والذي يُعتبر من أهم القوانين التي تنتظرها الدولة.

وشارك في جلسات مناقشة مشروع قانون العمل الجديد على مدار يومين ممثلي وزارات القوى العاملة والتخطيط والعدل واتحاد عمال مصر.

العقد محدد المدة

ونجح أعضاء التنسيقية في تمرير تعديل المادة 70، من مشروع قانون العمل الجديد، الخاصة بتحويل المدد الزمنية اللازمة لتحويل العقد من عقد محدد إلى عقد مفتوح المدة، وأيضاً المادة الخاصة بأحقية العامل في الدراسة وإجازة بأجر.

وحرص أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية على إرجاء بعض المواد التي استشعروا أن فيها جور على حقوق العمال وحجزها لإعادة المداولة في الجلسة القادمة والتأكيد على الوصول إلى سن قانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يمثلها بلجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ النائب عمرو عزت وكيلاً، والنائبة نهى زكي أمينًا للسر باللجنة.

وكانت التنسيقية نجحت منذ أيام في حل أزمة تكليف الصيادلة، من خريجي دفعتي 2018 و2019، بعد إعلان وزارة الصحة اليوم، تكليف باقي دفعة 2019.

وانتقد النواب غياب أسس الاختيار والتكليف سواء طبقا لسنة التخرج أو الدراسات العليا والمجموع، وإغفال تكليف الصيادلة الحاصلين على درجات علمية، بعد التخرج كدبلومة وماجستير، فضلا عن التمييز بين الطلاب في برنامج الصيدلة العام والكلينكال، وهي برامج معتمدة في المجلس الأعلى للجامعات.