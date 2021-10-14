إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بمركز الرحمانية بالبحيرة

أُصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق الرحمانية بمحافظة البحيرة، وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرّر محضرًا بالواقعة.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين، بجروح خطيرة بأنحاء الجسم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كلًا من «محمد خليل حماده حامد 30 سنة» مُصاب بجرح بالعين اليسرى، عمرو مصطفي عباس 50 سنة مقيم كفرالشيخ مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجاري عمل الإسعافات وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 7 أشخاص

كما أصيب 7 أشخاص بجروح سحجات متفرقة بأنحاء الجسم، اثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة.

إنقلاب سيارة ميكروباص

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد إصابة 7 أشخاص بسحجات إثر انقلاب سيارة ميكروباص بنطاق ذات المركز، وحرر المحضر اللازم.

عمل الإسعافات الأولية

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «مصطفى حماده محمد على 15 سنة، ابراهيم عبد الفضيل عمارة 73 سنة،، حمادة محمد ابو زيد 39 سنة ، عبد العزيز عبدالله محمد الصباغ - 46 سنة، فتحى عبد الخالق فرج 39 سنة ، نادى محمد شاهين 62 سنة، هانى عبد الله عبد الحميد 44 سنة».