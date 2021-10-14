تفاصيل مقتل طالب بيد زميله في مدرسة بـ6 أكتوبر.. «اتخانقوا على أول تختة»

واقعة مأساوية شهدها الحي الـ11 بمدينة 6 أكتوبر، بعد أن قتل طفل في الصف السادس الابتدائي زميله بعد نشوب مشاجرة بينهما على الجلوس في المقعد الأول داخل الفصل، وتطورت للتشابك بالإيدي والضرب، حيث سدد الطفل المتهم لزميله ضربة في رقبته أودت بحياته في الحال.

طفل يقتل زميله بسبب مقعد في الفصل

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث بعد تلقي بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع طفل على يد زميله داخل الفصل الدراسي بإحدى المدارس بالحي الـ11 بمدينة 6 أكتوبر، وتبين بعد الفحص أن الطفلين تشاجرا معًا بسبب الجلوس على الديسك.

تشريح جثمان الطفل لبيان أسباب الوفاة

ووسط حالة من الحزن والفزع الشديد، نُقل الطفل المتوفى إلى المستشفى جثة هامدة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة، وتبين أن الطفل الضحية كان يعاني من أزمة صحية وآلام في منطقة الصدر من قبل ما أدى إلى وفاته على الفور.

التحريات الأولية وتحقيقات النيابة العامة

وكشفت التحريات الأولية رجال مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، أن الطفل المتهم سدد في صدر صديقه عدة ضربات متلاحقة وهو لديه مشكلة صحية من قبل، ما أدى إلى وفاته وسط حالة من الذهول التي انتابت التلاميذ والمعلمين، وحُرر محضر بالواقعة، ونُقل جثمان الطفل إلى المشرحة، وأمرت النيابة بدفن الطفل وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضربة موت

وأوضحت أجهزة الأمن أن الطفل المتوفي يدعى «ياسر» ويبلغ من العمر 13 عامًا، وتبين بالفحص آثار اعتداء على رقبته نتيجة مشاجرة دارت بينه وبينه زميله داخل فصل إحدى المدارس الحكومية المتواجدة في محيط الحي الـ11 بمدينة السادس من أكتوبر، ولا تزال التحقيقات مستمرة حول الواقعة.

الواقعة الثانية بعد تلميذ كفر الشيخ

وتعد واقعة مدرسة 6 أكتوبر الثانية من نوعها خلال أسبوع، حيث لفظ الطالب محمد حلمي شحاتة، بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة زراعة ميت علوان في كفر الشيخ، أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته بحالة إغماء داخل الفصل، أثناء اليوم الدراسي، بعد تعدي 3 طلاب عليه بالضرب.

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً في وقت سابق، من مأمور قسم شرطة أول كفر الشيخ، يفيد بتعدي ثلاثة طلاب على زميلهم محمد حلمي شحاتة، لمنعه من الجلوس بالمقعد الأول داخل الفصل، في مدرسة زراعة ميت علوان الإعدادية.

وألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول كفر الشيخ القبض على الطلاب الثلاثة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، وأصدرت قرارها المتقدم بحبس الطلاب على ذمة التحقيق.