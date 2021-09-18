تحريات واقعة قتل طفل شقيقه الأصغر بالهرم: كانا بمفردهما في المنزل

طفل عمره 6 سنوات، قتل شقيقه الأصغر بسبب لعبة في الهرم، وبينت تحريات المباحث، أن الطفل أصاب شقيقه بجرح ذبحي في الرقبة، فتسببت في مقتله ومات في الحال، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل القتيل، البالغ من العمر 4 سنوات، لبيان أسباب وفاته رسميا، وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية.

وتلقت الشرطة، إخطارا بالحادث، وانتقلت إلى موقع الحادث، وتبين إصابة الطفل المجني عليه بجرح ذبحي أدى للوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي تم إخطارها بالحادث لمباشرة التحقيقات فيه.

إخلاء سبيل الطفل قاتل شقيقه

وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحرياتها في الحادث وملابساتها، كما قررت إخلاء سبيل الطفل المتهم بعد سماع أقواله في حضور والده، وقال الطفل المتهم باكيا، إنه كان يلعب مع شقيقه في الشقة وعندما خطف شقيقه منه اللعبة تشاجر معه، وكانت سكين المطبخ ملقاة على التربيزة فأمسك بها وطعن شقيقه.

التحريات: الطفل مات قبل وصوله المستشفى

وأفادت تحريات المباحث التي تسلمتها النيابة العامة، أن الطفل، وصل إلى المستشفى جثة هامدة، بسبب إصابته بجرح ذبحي، وتبين أن الجثة لطفل يُدعى «ش.ع»، 4 سنوات، ومقيم في دائرة قسم شرطة الهرم.

وأوضحت التحريات، أن الطفل المجني عليه، كان يلعب مع شقيقه الأكبر صاحب الـ6 سنوات، وحدث بينهما خلاف على لعبة، وهو الأمر الذي دفع الطفل المتهم لضرب شقيقه بسلاح أبيض «سكين»، وتسبب في إصابته التي أودت بحياته.

والد الطفلين: فوجئت بالحادث ولم أكن في المنزل

من جانبه، قال والد الطفل القتيل، إنه عاد من عمله وفوجئ بالواقعة أمامه، وأن الطفلين كانا يلعبان سويا في الشقة بمفردهما وقت حدوث الواقعة، وأن أحدهما قتل الآخر بسبب الخلاف على لعبة.