«التميمي»: النسخة الخامسة من مهرجان الجونة فرصة للتفكير بالمستقبل

قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة، إن النسخة الخامسة، فرصة للتفكير بالمستقبل ومحاولة تحسين العمل، مشيرًا إلى أنهم يفخرون بتقديم مشروعات ناجحة خلال الفترة الماضية، في مصر والعالم العربي، ما أدى إلى تغيير انعكس على الكثير من المهرجانات، موضحًا أن الأشخاص الذين كانوا لا يعرفون شيئا عن إقامة المهرجانات، أصبحوا خبراء فيها.

تحدٍ جديد في المستقبل

وأضاف «التميمي»، في كلمة خلال حفل انطلاق مهرجان الجونة 2021 في نسخته الخامسة، الذي أذاعته قناة ON، مساء الخميس، أنهم يفرحون بالمكانة التي وصلوا لها، مشيرًا إلى أن الأمور في المستقبل ستكون صعبة لأنهم في تحد مع أنفسهم للوصول إلى نتائج طيبة.

تكريم السقا في المهرجان

وأعلن القائمون على مهرجان الجونة، تكريم الفنان أحمد السقا، في حفل الافتتاح مساء اليوم الخميس، حيث يحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم أحمد السقا، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنانة بشرى.

ورغم اندلاع حريق في إحدى قاعات المهرجان خلال الساعات الماضية، والذي تسبب في خسائر كبيرة بمهرجان الجونة السينمائي، تمثلت في دمار جزء كبير من القاعة الرئيسية، إلا أن فعاليات المهرجان انطلقت في موعدها المحدد، بعد نجاح العمال في إعادة القاعة إلى وضعها الطبيعي كما كانت قبل الحريق.