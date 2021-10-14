أحمد داوود: «كل الشكر لمرممي قاعة مهرجان الجونة.. كأن مفيش حاجة حصلت»

قال الفنان أحمد داوود إنه وزوجته دائما يعشقان الذهاب إلى الجونة لحضور المهرجان، ومشاهدة أغلب الأفلام المعروضه فيه، لافتا إلى أن الأبطال الحقيقين للمهرجان، هم العمال الذين رمموا قاعة المهرجان مساءً، «أحنا جينا النهادرة حاسين إن مفيش حاجة حصلت، وكل الشكر ليهم».

داوود: «الكلام السلبي على مواقع التواصل بيوصلنا.. حاجة مش لذيذة»

وأضاف «داوود»، في لقاء مع قناة ON على هامش الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي 2021، أنه اندهش من ردود الفعل العنيفة التي أظهرها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي وطلبوا الشر للفنانين، «بجد كلام سلبي وياريت تفكر في الحاجة اللي بتجرح لأن كل ده بيوصلنا وبنشوف والطاقة دي بتوصل ومبتبقاش لذيذة»

علا رشدي: ظننت أن الحريق «صعب يتلم في يوم واحد»

فيما أوضحت الفنانة علا رشدي، أن الجونة بالنسبة لها وعائلاتها بيتهم الثاني، حيث أنهم دائمي الحضور لها حتى بدون وجود المهرجان فيها، لافته إلى أنه ومع حدوث حريق في المهرجان شعرت بعدم استكمال الدورة الخامسة، «قلنا صعب إنها تتلم في يوم واحد».

تفاصيل إقامة المهرجان

وأعلن القائمون على مهرجان الجونة، تكريم الفنان أحمد السقا، في حفل الافتتاح مساء اليوم الخميس، حيث يحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم أحمد السقا، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنانة بشرى.