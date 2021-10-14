إطلالات الفنانات في مهرجان الجونة السينمائي.. على كل شكل ولون «صور»

بدأت منذ قليل الريد كاربت الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة لعام 2021 بتوافد عدد كبير من الفنانين عليها، خاصة الفنانات اللاتي لفتن الأنظار إليهن بإطلالات مختلفة.

إطلالات الفنانات في مهرجان الجونة السينمائي 2021

كانت الملفت للانتباه هو اتباع أغلب الفنانات على إطلالات مثيرة للجدل فى مهرجان الجونة السينمائي وتمكن عدد منهن أن يصبحن حديث الجمهور والسوشيال ميديا بمجرد ظهورهن.

إطلالة نجلاء بدر

من بين هؤلاء النجوم الفنانة نجلاء بدر التي ظهرت بفستان باللون الأسود مكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير، وتمكنت من تصدر التريند بمجرد ظهورها.

إطلالة رانيا يوسف

الفنانة رانيا يوسف التي تعود الجمهور منها على الجرأة، ظهرت بفستان باللون الأزرق يحتوي على فتحة بطول الساق.

إطلالة منة شلبي وتارا عماد

الفنانة منة شلبي كانت إطلالتها حديث الجميع حيث أطلت بفستان باللون الأبيض مكشوف من منطقة البطن وليست هي الفنانة الوحيدة التي اتبعت هذا الاستايل في إطلالتها، فهناك أيضا الفنانة تارا عماد التى اتبعت استايل البطن المكشوفة.

إطلالة هبة السيسي

تنضم إليهم الفنانة هبة السيسي التى ظهرت هي الأخرى بإطلالة جريئة للغاية أصبحت حديث السوشيال ميديا بسبب شكل الاستايل التي اتبعته.

يذكر أنه حضر عدد كبير من الفنانين افتتاح مهرجان الجونة من بينهم يسرا وأكرم حسني وأشرف عبد الباقي وشريف منير وإلهام شاهين وهالة صدقي وريهام عبد الغفور وياسمين صبري وهند صبري وبشري.

وسينطلق حفل الافتتاح داخل المسرح خلال دقائق قليلة لبدء الاحتفالية وتكريم عدد من الفنانين والمخرجين.