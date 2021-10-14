أحمد السقا يرقص مع زوجته في مهرجان الجونة.. ورانيا يوسف: «مبتبطلوش شقاوة»

حضر الفنان أحمد السقا، إلى «ريد كاربت» مهرجان الجونة السينمائي، فى دورته الخامسة لعام 2021، مع أسرته بالكامل، ليكونوا حاضرين لحظة تكريمه من قبل المهرجان.

أحمد السقا يرقص مع زوجته

وخلال تواجد الفنان أحمد السقا على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي، حرص على مداعبة زوجته والرقص معها، وكشفت عن هذا المذيعة مها الصغير زوجته من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع «انستجرام».

رانيا يوسف تعلق على رقص أحمد السقا مع زوجته

وخلال الفيديو ظهر «السقا» وهو يرقص مع زوجته، ودخلت الفنانة رانيا يوسف في المشهد لتسلم عليهما وتبدو إعجابها «مبتبطلوش شقاوة أبدا».

يذكر أن ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي، كان قد بدأ منذ قليل فى مدية الجونة وحضر عدد كبير من الفنانين إلى المهرجان، من بينهم: أحمد السقا، يسرا، شريف منير، أكرم حسني، ريهام عبد الغفور، ياسمين صبري، نجلاء بدر، رانيا يوسف، هالة صدقي، إلهام شاهين، تارا عماد، منة شلبي، هند صبرى ومنى ذكي»، وغيرهم .

كما أنه كان هناك حضور مميز للثنائيات فحضر عدد كبير منهم: بشرى وزوجها وأشرف عبد الباقي وزوجته، وخالد سليم وزوجته، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، نادرين فرج وزوجها، ونجلاء بدر وزوجها .

وينتظر الجميع لحظة تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي خلال حفل الافتتاح، كما ينتظر الجمهور غناء الفنان محمد رمضان لأغنية الافتتاح بجانب الفنان ريد وان، وهي أغنية بعنوان «جو البنات».