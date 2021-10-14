رئيس وزراء اليمن: إيران تسعى للسيطرة على البحر الأحمر من خلال الحوثيين

قال رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبد الملك، إن إيران تستغل الحوثيين لمحاولة فرض السيطرة على البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الحوثيين يحولون اليمن لمخزن مقاتلين، حيث أن كل شيء ينقطع في اليمن عن التنمية والتعليم، ويتحول لتعبئة بهدف إيديولوجي، مشددًا على أن النموذج الذي يخلق في اليمن هو نموذج كارثي على المنطقة وخطير على الأمن القومي.

النتائج لن تكون مرضية

وأضاف «عبدالملك»، في لقاء مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن إيران ترى أن هذا الكارت يربحها سيطرة على البحر الأحمر وباب المندب، موضحًا أن أي ملف تتدخل فيه إيران في المنطقة لن تكون النتائج مرضية أو بالشكل الذي نتوقعه، ويجب منع التدخل الإيراني في الدول العربية، لافتًا إلى أن المؤشرات الآن تدل تفاقم الوضع.

الموقف السعودي داعم للقضية اليمنية

وشدد رئيس وزراء اليمن، على أن الموقف الأمريكي تجاه القضية اليمنية ممتاز لكن القرار الخاص برفع الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية كان متسرعًا، وأعطى رسالة سلبية للجميع، مشيرًا إلى إعادة تشكيل الموقف الأمريكي تجاه القضية اليمنية أمر مهم، ويعطي مؤشرات لاستعادة التوازن فى الرؤية الأمريكية.

وأشار إلى محافظة مأرب اليمنية تمر بمعركة مصيرية وعروبية بامتياز، وبها كل اليمنيين، وليست قبائل مأرب فقط، وإيران تسيطر على دول وليس مناطق أو محافظات، وهي ترى أن مأرب عنصر ارتكاز رئيسي في اليمن، موضحًا أن معركة مأرب مستمرة وصامدة منذ عام ونصف، وانتظام عمل المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن تم خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب بعض الأحداث التي تمت فيها.

وأشاد بالموقف السعودي في الأزمة اليمنية، مشددًا على أنهم كانوا داعمين في مسألة المشتقات النفطية من أجل استقرار خدمات الكهرباء في الصيف، بينما هناك قوى داخلية وخارجية كثيرة لا ترغب في بقاء الحكومة وتماسكها، وبدئها للعمل من محافظة عدن بشكل مستمر، حيث أن وصول الحوثيين لمطار عدن واستهدافه بالصواريخ هو أمر ليس بالسهل.