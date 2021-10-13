تفاصيل المعارك في اليمن.. وميليشيا الحوثي تمنع دخول الإغاثات للمدنيين

لا تزال المعارك العنيفة التي تدور بين التحالف الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن من جهة وبين مسلحي ميليشيا الحوثي من جهة أخرى، تسقط العديد من القتلى وتحصد أرواح المقاتلين من الجانبين، ليسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، كما تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق أعلنت قوات التحالف العربي أمس الثلاثاء مقتل أكثر من 134 مسلّحا من المتمردين الحوثيين خلال الساعات الـ24 الأخيرة إثر قصف جوي في منطقة العبدية جنوب محافظة مأرب.

تدمير تسع آليات عسكرية ومقتل 134 من الميليشيا

وكان التحالف قد أصدر بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" قال فيه أنّ قواته نفذت عملية استهداف لآليات وعناصر الميلشيات بمنطقة العبدية دمرت من خلالها تسع آليات عسكرية للميلشيات الحوثية في العبدية وخسائرها تجاوزت 134 عنصراً، وأشار التحالف إلى أنّ الميليشيا الحوثية منعت دخول المنظمات الإغاثية والمساعدات الإغاثية إلى المدنيين المحاصرين في العبدية.

تصعيد العمليات العسكرية للسيطرة على مأرب

ويذكر أنّ الحوثيين قد صعدوا من عملياتهم العسكرية في فبراير الماضي وذلك في سبيل السيطرة على مأرب، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى من الجانبين، وتسعى ميبيشيا الحوثي إلى السيطرة على المنطقة كونها غنية بالنفط الأمر الذي سيسهّل توسّعهم إلى محافظات أخرى وتعزّز موقفهم التفاوضي في أي محادثات سلام مقبلة.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات الحوثيين يحيى سريع، قد أعلن أنّ قوات المتمردين أصبحت اليوم على مشارف مدينة مأرب من عدة جهات، بعد أن دحرت الخونة والمرتزقة من مديريات عدة بمأرب وتمكنت من تحريرها بشكل كامل، حسب وصفه، ويذكر أنّ السعودية تقود تحالفاً عسكرياً منذ عام 2015 وذلك دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التي تخوض نزاعاً دامياً ضدّ المتمردين الحوثيين، منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في 2014.