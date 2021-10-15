تطبيق «Linkedin» ينسحب من السوق الصيني

انسحب تطبيق Linkedin من السوق الصيني، لينضم إلى قائمة طويلة من شركات التكنولوجيا الأميركية التي أعلنت خروجها، بسبب القواعد الصارمة التي تفرضها بكين، والتي زادت حدتها في الأيام الأخيرة الماضية، وفقاً لـ «فوربس».

وبعد مرور 7 سنوات على تفعيل إصدار خاص بالصين، أعلن تطبيق لينكد إن المملوك لشركة Microsoft، إيقاف خدمته في ثاني أكبر اقتصادات العالم.

نسخة جديدة من التطبيق

لكن الموقع الخاص بتوفير وعرض الوظائف بالإضافة إلى وصل المشغلين بمستخدميهم، سيعيد إطلاق نسخة جديدة في وقت لاحق من هذا العام باسم «InJobs».

البداية في 2002

بدأ موقع «لينكد إن»، في عام 2002، وتم إطلاقه رسميًا في 5 مايو 2003، ويقود «LinkedIn» اليوم، شركة متنوعة بإيرادات من اشتراكات العضوية ومبيعات الإعلانات وحلول التوظيف تحت قيادة ريان روسلانسكي، وفي ديسمبر 2016، أكملت مايكروسوفت استحواذها على LinkedIn.

حظر فيس بوك في الصين

يذكر أنه تم حظر «فيس بوك»، في الصين بعد أعمال الشغب في أورومتشي في عام 2009، حين زعمت الحكومة الصينية أن نشطاء استخدموا التطبيق كأداة اتصال أثناء أعمال الشغب، مما أدى إلى مقتل حوالي 200 شخص.

الصين ثاني أكبر سوق لـ فيس بوك

ولكن لا تزال الصين ثاني أكبر سوق لـ فيس بوك، من حيث الإيرادات السنوية بعد الولايات المتحدة، كما قدر المحلل في «بيفوتال ريسيرش»، براين وايزر، بحسب «فوربس»، أن «فيس بوك»، أنتجت ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار من المعلنين الصينيين خلال السنة المالية 2018، وهو ما يعادل 10% تقريبًا من صافي أرباحها.

حظر تويتر ويوتيوب

كانت الصين قد حظرت كذلك تويتر ويوتيوب (2009)، لكن التطبيقات المذكورة عادت ثانية إلى البلاد.