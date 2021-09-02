تعديلات جديدة من موقع «لينكد إن» نهاية سبتمبر

قال موقع slashgear إن منصة لينكد إن LinkedIn، التي هي عبارة عن شبكة اجتماعية احترافية، تختبر باستمرار ميزات جديدة، وتطلب تعليقات المستخدمين عليها، وهو ما تعمل عليه في الوقت الحالي.

وأطلقت الشركة في العام الماضي، تطبيق Stories للسماح للأعضاء بمشاركة تحديثات الفيديوهات المتعلقة بحياتهم الشخصية والمهنية.

وتستفيد LinkedIn الآن مما تعلمته منذ إطلاق Stories لتطوير التنسيق إلى تجربة فيديوهات أعيد تصويرها، متاحا عبر النظام الأساسي.

ويعد الهدف منها هو الاستفادة من الوسائط المختلطة والأدوات الإبداعية من القصص بشكل أكثر اتساقًا عبر النظام الأساسي بأكمله.

وتعمل الشبكة الاجتماعية أيضًا على دمج القصص بشكل أكثر إحكامًا عبر الهوية المهنية للمستخدم.

كما ستزيل LinkedIn تجربة Stories الحالية بحلول نهاية شهر سبتمبر؛ لأنها تعمل على طرح تجربة جديدة تمت ترقيتها.

وتتحدث الشبكة الاجتماعية عن بعض ما تعلمته من خلال تنسيق Stories الأصلي، ومن المفترض أن تدمج في عرض Stories المنقح.

وعلى وجه التحديد أراد المستخدمون أن تظل مقاطع الفيديو التي ينشئونها في ملفهم الشخصي، بدلاً من الاختفاء.

ولم يتوقع LinkedIn أن المستخدمين سيرغبون في إرفاق مقاطع الفيديو غير الرسمية بملفهم الشخصي، إلى أجل غير مسمى، ودمج المشاركات المختفية في الأصل للمساعدة في إزالة الحواجز التي قد يشعر بها الأشخاص حول النشر.

ويقول موقع LinkedIn أيضًا، إنه بينما عرض Stories في الأصل ملصقات وميزات أخرى مثل سؤال اليوم الذي يطالب بجعل مقاطع الفيديو أكثر جاذبية، أراد المستخدمون المزيد من الطرق لتحسين الفيديو الخاص بهم في السياق الاحترافي للشبكة.

ويجب أن يتوقع المستخدمون طرقًا إضافية لتعديل مقاطع الفيديو الخاصة بهم وتعديلها عند طرح تجربة القصص الجديدة.

ولا يقدم موقع LinkedIn تاريخًا واضحًا لتاريخ إتاحة ميزة القصص المحدثة للمستخدمين، ومع ذلك كان حازمًا في الإشارة إلى أنه سيجرى التخلص من ميزة «القصص» الحالية بحلول نهاية الشهر.