الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2021 للشعبتين العلمية والأدبية

يبحث قطاع كبير من الطلاب عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن الحد الأدنى لـ تنسيق الثانوية العامة 2021، حيث كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق عن الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى2021 لجميع الشعب الدراسية «علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي»، قبل تسجيل الرغبات فور فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب.

الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2021 للشعبة العلمية

وحددت الوزارة الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2021 لمختلف الشعب، والتي جاءت كما يلي، الحد الأدنى لـ«علمي علوم» 362.5 درجة بنسبة 88.41%، ويبلغ عدد إجمالي الطلاب المقرر لهم تسجيل الرغبات 22954، على أن يكون الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2021 للشعبة الهندسية، هو 328 درجة بنسبة 80.00%، حيث يبلغ عدد إجمالي طلاب المرحلة 16293 للشعبة الهندسة.

الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الاولى 2021 للشعبة الأدبية

وبالنسبة للحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2021، لطلاب الشعبة الأدبية، أوضحت وزارة التعليم العالي، أنّ الحد الأدنى لهم 269.5 درجة بنسبة 65.73%، ويبلغ إجمالي طلاب المرحلة 79033 طالبا وطالبة، حيث تمكن الطلاب التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني لرغبات المرحلة الأولى بعد ساعات من إتاحة موقع التنسيق أمامهم لتسجيل رغبات 2021 للتنسيق.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أتاحت الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2021 عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وبمجرد كتابة الطالب بياناته على الموقع الإلكتروني للتنسيق تظهر له الصفحة الخاصة به لكتابة الرغبات الخاصة بتنسيق المرحلة الأولى.

جدير بالذكر أن عملية التنسيق الإلكتروني تمت في معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، التي استقبلت الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2021، وذلك لتسجيل رغباتهم واختيار الكليات المتاحة والتي يوجد بها أماكن شاغرة بها، من خلال الدخول إلى رابط التنسيق لطلاب الثانوية العامة، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.