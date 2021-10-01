موعد انتهاء التنسيق الإلكتروني لطلاب الإعدادية.. آخر فرصة

تجهيزات مكثفة داخل كل مديريات التربية والتعليم؛ استعدادا للعام الدراسي الجديد، الذي ينطلق بعد أيام قليلة، وتحديدا في التاسع من الشهر الجاري، وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة إنهاء المدارس من كل إجراءات التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالصف الأول الثانوي (العام - الفني).

ويجب على الطلاب معرفة موعد انتهاء إجراءات التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادة الإعدادية قبل فوات الأوان وبدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، وهو ما تقدمه «الوطن»، ذلك استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإن آخر مواعد لاستقبال التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادة الإعدادية بعد غد الأحد الموافق 3 أكتوبر، وهو الوعد المقرر لغلق الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

ملامح العام الدراسي الجديد 2021/2022وفي تصريح سابق للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن العام الدراسي الجديد سيسير على النحو التالي:

- الحضور نظاميًا مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كإلزام المعلمين والطلاب بارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

- التأكيد على جميع المدارس بضرورة تسجيل الحضور والغياب في أول أيام الدراسة.

- عدم السماح لأي معلم لم يحصل على لقاح كورونا بدخول المدارس .

- وفرت الوزارة منصات تعليمية مثل منصة حصص مصر التعليمية ومنصة إدارة التعلم ومنصة البث المباشر كي يستفيد منها الطالب.

- أيام الدراسة في مصر في العام الجديد 190 يومًا.

- تستمر الدراسة لمدة 34 أسبوعًا، منها 93 يومًا للفصل الدراسي الأول، و97 يومًا للفصل الدراسي الثاني.

- فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني تُحتسب ضمن نسبة الحضور، وأيام الدراسة في مصر.

- إجازة نصف العام تبدأ السبت 5 فبراير 2022، حتى الخميس 17 فبراير 2022.

- ينتهي العام الدراسي الجديد الخميس 16 يونيو 2022.