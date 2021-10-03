موقع الزهراء للمدن الجامعية بكفر الشيخ.. نتيجة التنسيق وبدء التقديم

أعلن موقع الزهراء للمدن الجامعية بكفر الشيخ، نتيجة التنسيق والقبول بالمدن الجامعية، كما بدأت الإدارة العامة للمدن الجامعية بالمحافظة، في تلقي ملفات الطلاب المقبولين للسكن في المدن الجامعية بالعام الدراسي 2021/2022، بعد إعلان تنسيق الطلاب القدامى الحاصلين على تقدير امتياز يوم الجمعة الماضي، كما ستعلن نتيجة الطلاب القدامى الحاصلين على تقدير جيد جدًا، اليوم الحد، بينما تعلن نتيجة الطلاب الجدد يوم 6 أكتوبر الجاري، وفقا لموقع الإدارة العامة للمدن الجامعية، بجامعة كفر الشيخ، على «فيس بوك».

موقع الزهراء للمدن الجامعية بكفر الشيخ.. التقديم

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، خطوات حصول الطالب على نتيجة تنسيق القبول بالمدن عن طريق موقع الزهراء للمدن الجامعية بكفر الشيخ، على النحو التالي:

وفي وقت سابق فتح موقع الزهراء للمدن الجامعية بكفر الشيخ، باب التقديم لطلاب كفر الشيخ، على أن يسحب الراغبون في الالتحاق بالمدن الجامعية، ملف التقدم للمدن من مقر مكتب التنسيق وطبع طلبه على الإنترنت، ويقدم نموذج تقديم للمدن الجامعية الخاص بجامعة كفر الشيخ، شهادة صحية تثبت أنه لائق طبيا، وإقرار ضامن للطالب، وبحث اجتماعي للطالب المتقدم، كارتين حصر بيانات وكارت إخطار بالقبول، دليل القبول بالمدن الجامعية.

إعلان النتيجة بموقع الزهراء للمدن الجامعية بكفر الشيخ

ومن المقرر أن ينتهي موقع الزهراء للمدن الجامعية بكفر الشيخ، من إعلان نتيجة المقبولين في 6 أكتوبر الجاري، على أن ينتهي تقديم الملفات للإدارة العامة للمدن الجامعية يوم 7 أكتوبر، ويستمر إنهاء إجراءات القبول حتى 15 من نفس الشهر.

ويبدأ تقديم الالتماسات الورقية لغير المقبولين على موقع الزهراء للمدن الجامعية بكفر الشيخ، والذين يعانون من ظروف مرضية أو ذوي الحالات الاجتماعية، من 7 وحتى 21 أكتوبر الجاري.

موقع الزهراء للمدن الجامعية بكفر الشيخ.. شروط التقديم

وحدد موقع الزهراء للمدن الجامعية بكفر الشيخ، عدة شروط للتقديم، وهي: ـ أن يكون الطالب مقيدًا منتظمًا بإحدى كليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

ـ ألا يكون قد صدر ضد الطالب أو الطالبة عقوبة تأديبية.

ـ أن يكون الطالب من سكان المراكز والقرى البعيدة، وتثبت لياقته صحيا.

ـ ألا يكون مستحق على الطالب مبالغ للمدن الجامعية في العام السابق.

ـ النجاح بتقدير عام جيد للطلاب القدامى.