هيئة سعودية: مستمرون في رصد وضبط من يعتدي على المال العام

أشارت هيئة «الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، إلى استمرارها في رصد وضبط من يعتدي على المال العام أو يستغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الهيئة السعودية: جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم

وقالت الهيئة السعودية، إن من يعتدي على المال العام أو يستغل وظيفته سيخضع للمساءلة حتى بعد انتهاء علاقته بـ الوظيفة، مشيرة إلى أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.

وأكدت هيئة «الرقابة ومكافحة الفساد»، أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

وكان مصدر مسؤول في هيئة الرقابة، قال في وقت سابق، إن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وإصدار أحكام بالسجن والغرامة ضد متورطين بقضايا فساد، بينهم ضباط وموظفون حكوميون، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأسفرت جهود هيئة «الرقابة ومكافحة الفساد» عن إيقاف سعوديتين، بإحدى المناطق لقيامهما بتأسيس وإدارة جمعية خيرية وجمع التبرعات من خلالها وتحويل مبالغ مالية بلغ إجماليها 748404 ريالات لحساباتهما الشخصية، وتضليل الجهات الإشرافية وتقديم فواتير غير صحيحة، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وفي السعودية، أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته 23 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، بمنطقة الرياض، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».