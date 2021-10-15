«على شباك النبي» أنشودة لـ«الزهراء لايق» بمناسبة المولد النبوي

تغنت الزهراء لايق حلمي ابنة قرية «الشباسية»، التابعة لمركز دسوق، التي احتلت مكانة عالمية في الأشهر الأخيرة، بعد اتمامها حفظ القرآن الكريم وقراءتها آيات من الذكر الحكيم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنشودة «على شباك النبي»، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

والأنشودة من تأيف الشاعر سيد فهيم، ابن محافظة الشرقية، الذي ألف 3 أنشودات لـ«الزهراء لايق حلمي»، تحت إشراف شيخها الذي حفظها القرىن الكريم، والشيخ أحمد طلال، وجاءت الأنشودة بعنوان «على شباك النبي»، من ألحان أشرف عامر، حيث ظهرت «الزهراء»، بعدة فساتين وحجاب وحولها عدد من الأطفال.

وقالت «الزهراء لايق»، إنها سعيدة بأنشودات النبي عليه الصلاة والسلام، حيث تغنت بـ3 أنشودات هي «على شباك النبي، عدنانى، صبحتك بنور النبي»، مضيفة أنها تغنت بالأنشودات مع قرب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأنها تطمح أن يصل الإنشاد الديني الخاص بها لكل دول العالم.

دعم الزهراء لايق

وأضافت لـ«الوطن» أن خطيبها أحمد رمزي، ابن عمدة قرية «الشباسية»، يدعمها ولا يقف في طريقها، بل يرافقها خلال قيامها بالتسجيل، وأنها تلقى دعما كبيرا من أسرتها وأسرة خطيبها وكل من حولها، بالإضافة إلى وزارة الأوقاف التي تدعمها بشكل كبير: «مبسوطة بكل الدعم اللي حواليا، وربنا يقدرني وأكون قد ثقة الناس فيا، وبقول لكل شعب مصر كل سنة وهو بخير وسلام بمناسبة مولد سيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام».