معاش تكافل وكرامة.. خطوات الاستعلام عنه قبل ساعات من صرف شهر أكتوبر

ينتظر الكثير من الأسر الأكثر احتياجا، وبشكل خاص المستحقين لـ معاش تكافل وكرامة، موعد صرف معاش شهر أكتوبر الجاري، والذي أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه من المقرر أن يبدأ صرفه غدا السبت الموافق 16 أكتوبر الجاري، إذ يتم صرف معاش تكافل وكرامة لـ 3.8 مليون أسرة، بقيمة 330 ألفا و495 شخصا، والفئات المستحقة للمعاش والمستوفية للشروط المطلوبة للحصول عليه هم: «كبار السن، ذوي الإعاقة، المرأة المعيلة لأسرتها، والأيتام».

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من وزارة التضامن

وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على إجراء بحث اجتماعي بين الحين والآخر للتأكد من توافر الشروط المطلوبة للمستحقين لمعاش تكافل وكرامة، كما وفرت خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيا بالرقم القومي، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، وجاءت الخطوات كالتالي:

- يقوم المستحق لمعاش تكافل وكرامة بالدخول للموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، أو الدخول على الرابط الخاص بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من هنــــــــــــــا.

- ثم بعد ذلك يقوم بإدخال الرقم القومي الخاص بالمستحق للمعاش في الخانة المخصصة لذلك.

- ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على «استعلام».

- ثم بعد ذلك تظهر أمام المواطن البيانات الخاصة به والتي تشمل «المحافظة التابع لها، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها، الرقم القومي الخاص بالمواطن، اسم المواطن الرباعي، رقم بطاقة تكافل وكرامة للمواطن الراغب في الاستعلام، نوع البطاقة للمواطن والموضح بها أنه بطاقة تكافل وكرامة، حالة البطاقة الخاصة به إذا كانت سارية أو مجمدة أو تم إيقافها، يتم ذكر السبب في حالة التجميد أو الإيقاف، يتم توضيح المبلغ المستحق في حالة إذا كانت سارية».

5. في حال رغبة المواطن التقدم بشكوى:

- يدخل المواطن القائم بالشكوى الرقم القومي له.

خطوات تقديم شكوى معاش تكافل وكرامة

وفي حالة إذا تم تجميد أو إيقاف بطاقة معاش تكافل وكرامة، يستطيع المواطن أن يتقدم بالشكوى من خلال الرابط ذاته السالف ذكره، من خلال الخطوات التالية:

- يقوم المواطن بالضغط على تسجيل شكوى.

- ثم يقوم المواطن بإدخال البيانات المطلوبة منه والتي تشمل «المحافظة، الإدارة الاجتماعية أو المركز، قسم الشرطة التابع له».

- ثم يقوم المواطن بعد ذلك بتحديد نوع الشكوى الخاصة به والتي يتم اختيارها من قائمة الاختيارات.

- ثم بعد ذلك يتم إدخال عنوان إقامة المواطن المقيم به في الوقت الحالي.

- رقم التليفون المحمول للمتقدم بالشكوى أو أقرب فرد للأسرة.

- رقم الهاتف الأرضي.

- ثم يقوم المواطن بكتابة تفاصيل الشكوى التي يرغب بها في الخانة المخصصة لذلك.

- ثم يتم الضغط على «تسجيل».

8. تظهر أمام المواطن رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى.