شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2021.. بينها عدم امتلاك سيارات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك عدة شروط للحصول على معاش تكافل وكرامة 2021، لافتة إلى أن برنامج تكافل وكرامة أصبح يشمل 14.3 مليون فرد بنسبة زيادة تبلغ 125%، مشيرة إلى أنه جرت زيادة تكلفة البرنامج من 3.7 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 500%.

معايير وشروط للحصول على معاش «تكافل وكرامة»

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة معايير وشروط للحصول على معاش «تكافل وكرامة»2021، منها استيفاء بيانات التقدم للبرنامج، وأن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر، بناء على المعادلة الإحصائية المقررة، حيث حددت الشروط التالية للحصول على الدعم:

ـ ألا يكون لدى المستفيد سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

- ألا يمتلك ملكية أرض زراعية «نصف فدان فأكثر».

ـ ألا يمتلك معدات ثقيلة مثل «لودر، ماكينة طحين، خلاط بناء».

ـ يشترط للحصول على معاش «تكافل وكرامة»2021، ألا يمتلك إيجار أرض زراعية فدان فأكثر.

ـ ألا يحصل على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

- ألا يعمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي «باشتراك تأميني».

ـ ألا يمتلك عقارا أو أكثر بخلاف السكن.

ـ ألا يمتلك محلا تجاريا أو أكثر مسجلة أو غير مسجلة.

- ألا يمتلك أو يشترك في مشروعات خاصة «مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع».

- ألا يكون حاصل على معاش قطاع خاص أو عام أو حكومي.

ـ ألا يكون مسافرا خارج البلاد بغرض العمل «قبل أو بعد القبول بالبرنامج».

ـ ألا يدفع مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

ـ ألا يتلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.

- ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز، يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.