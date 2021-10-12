موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2021.. يبدأ السبت

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2021، السبت المقبل الموافق 16 أكتوبر 2021، صرف لنحو 3.8 مليون أسرة، حيث يبدأ الصرف يومي السبت والأحد لمستفيدي «كرامة» البالغ عددهم مليون و330 ألفا و495 شخصا، والذي يتاح لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وجزء للمرأة المعيلة.

ووفقا لجدول صرف الدعم النقدي، فإنه سيجري صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2021، لنحو 2 مليون و112 ألفا و774 أسرة، من مستفيدي «تكافل» يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، الموافقان 18 ،19 أكتوبر 2021، فيما يتم صرف الضمان الاجتماعي لنحو 367 ألفا.

وأوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى في تصريحات لها، أن الوزارة لديها بيانات ما يقرب من 34 مليون مواطن سواء المستفيدين من برامج الدعم النقدي أو ممن تقدم للحصول على الدعم ولم يحصلوا عليه بسبب عدم انطباق الشروط عليهم.

زيادة تكلفة تكافل وكرامة من 3.7 مليار جنيه لـ 20 مليار

ولفتت القباج إلى أن برنامج تكافل وكرامة أصبح يشمل 14.3 مليون فرد بنسبة زيادة تبلغ 125%، مؤكدة زيادة تكلفة البرنامج من 3.7 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 500%.

مستندات التسجيل للحصول على معاش تكافل وكرامة 2021

وتزامنا مع تحديد موعد صرف تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2021، أوضحت وزارة التضامن ضرورة التسجيل للحصول على معاش تكافل وكرامة 2021، مشددة على المواطن ضرورة التوجه إلى وحدة الشؤون الاجتماعية وإرفاق المستندات التالية معه:

- صورة شهادات ميلاد الأطفال من عمر يوم وحتى 18 عامًا.

- إفادات من مدارس الأبناء من عمر 6 سنوات وحتى 18 عاما.

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة والزوج.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- آخر 3 إيصالات كهرباء.

- صورة بطاقة التموين إن وجدت.

- طابعة برنت تأمين للزوج والزوجة.

- في حالة وفاة الزوج تقديم شهادة الوفاة.

- تقديم وثيقة الطلاق في حالة الطلاق.

- في حالة العجز، يشترط شهادة قومسيون طبي رسمية لعجز أكثر من 50%.