خالد الصاوي لـ«الوطن»: حالتي الصحية حرجة.. وسأخضع لجلسات حقن

«حالتي ليست خطرة ولكنها حرجة إلى حد ما».. بتلك الكلمات كشف الفنان خالد الصاوي عن تطورات حالته الصحية بعد الإصابة التي ألمت به قبل أيام، أثناء تصوير أحد مشاهد فيلمه الجديد «القاهرة مكة»، وألزمته الجلوس على كرسي متحرك في أثناء التصوير من شدة الآلام التي داهمت قدمه وظهره حينها، وذلك وفقاً للصورة التي نشرها عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خالد الصاوي لـ «الوطن»، إنه أجرى أشعة رنين مغناطيسي، أمس الخميس، داخل أحد مراكز الأشعة، وطالب باستعجال نتيجة التقرير الطبي لمعرفة طبيعة حالته، مضيفاً أنه جلس بعدها مع طاقم طبي مكون من جراح عظام سبق وأجرى له جراحة في ظهره قبل 7 أعوام، وجراح مخ وأعصاب وأخصائي معالجة الألم وأخصائية في العلاج الطبيعي.

خالد الصاوي: خضوعي لجراحة جديدة في ظهري قد يتبعه آثاراً غير مستحبة

وتابع خالد الصاوي، أن التقرير أظهر وجود انزلاق غضروفي ما بين الفقرة الرابعة والخامسة مرتجع، وبسببها تنتابني آلاماً شديدة بالعمود الفقري بالمنطقة القطنية وبالقدم اليمنى والفخذ، حيث تكمن المشكلة في موضع الإصابة نفسها لكوني أجريت جراحة فيها قبل أعوام مثلما أشرت سلفاً، وبالتالي اجتمع الأطباء على استبعاد خضوعي لجراحة جديدة إلى آخر مدى، لأنها ستظل حلاً مكروهاً لما قد تتبعه من آثار غير مستحبة.

مراحل علاج خالد الصاوي من الانزلاق الغضروفي

وأردف «الصاوي»: «الطاقم الطبي اتفق على ضرورة خضوعي لراحة تامة لمدة شهر كامل، يتخللها جلسات للحقن والعلاج المصاحب، وبعدها سأخضع لجلسات علاج طبيعي مكثف لمدة شهر آخر، ولكني سألت الأطباء عن إمكانية عودتي لعملي بطاقة كاملة، فكان ردهم أن ذلك يتوقف على نتيجة جلسات الحقن والعلاج والراحة المنظمة، وعدم احتياج حالتي للخضوع للعملية التي قد نضطر لإجرائها لا قدر الله».

واستطرد خالد الصاوي حديثه قائلاً: «لو اضطررت إلى الخضوع للعملية فسأحتاج لفترة نقاهة لن تقل عن شهر كامل، وبعدها يتوقف الوضع على قوتي البدنية والنفسية ومن قبلهما مشيئة المولى عز وجل، أما إذا تحسنت حالتي بشكل ملحوظ بفعل جلسات الحقن والعلاج المصاحب، فمن الممكن أن أعود لعملي بشكل تدريجي متصاعد مع الالتزام بجلسات العلاج الطبيعي».