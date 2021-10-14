غائبون عن مهرجان الجونة السينمائي: أبرزهم خالد الصاوي بسبب المرض

تنطلق بعد ساعات فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، حيث بدأ توافد النجوم للمشاركة بالفعاليات من نجوم الفن العربي وبعض النجوم الأجانب، وهناك بعض النجوم الذين شاركوا بالدورات السابقة تغيبوا عن المشاركة هذا العام، لأسباب مختلفة، إليكم بعض النجوم الذين تغيبوا عن المشاركة هذا العام.

غياب نجوم السينما الهندية عن مهرجان الجونة السينمائي

فاجأ الممثل الهندي علي فضل، جمهوره بالمشاركة في مهرجان الجونة بدورته الرابعة، واعتقد البعض أنها بداية لمشاركة نجوم بوليوود، وبث الأمل لدي العديد من محبي ومتابعي السينما الهندية، ولكن هذا العام يغيب نجوم الهند عن السجادة الحمراء للمهرجان السينمائي.

رحيل سمير غانم ودلال عبدالعزيز يمنع حضور دنيا وإيمي

ونظرا لفترة الحداد التي يعيشها كل من دنيا وإيمي سمير غانم، بعد رحيل والديهما، لم تتمكنا من الحضور بفعاليات المهرجان بدورته الخامسة، بالرغم عرض جزء من أعمال سمير غانم ودلال عبدالعزيز الخاصة ليتذكرهما الجمهور خلال الحفل في لافتة مميزة من قبل المهرجان.

المرض يغيب خالد الصاوي عن السجادة الحمراء

ومنع مرض الفنان خالد الصاوي، من حضوره والمشاركة بمهرجان الجونة هذا العام، وكان «الصاوي»، مشاركا العام السابق، ومن أبرز ما قام به العام الماضي بالمهرجان مساعدة زوج الفنانة بشرى الحالي، للتقدم لخطبتها بعد الانتهاء من فعاليات المهرجان.

ومن المتوقع أن تغيب الفنانة هبة مجدي، عن حضور افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الليلة، وذلك بسبب مولودها الجديد «موسى»، الذي رزقت به مع زوجها الفنان محمد محسن، في 20 سبتمبر المقبل.

وبالرغم من غياب عدد من الوجوه المألوفة من النجوم، من المقرر أن يسير على السجادة الحمراء، مجموعة ضخمة من النجوم الذين يشاركون في حفل افتتاح المهرجان، الليلة، من بينهم يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، سمية الخشاب ومنى زكي، وذلك بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من صناع السينما حول العالم.