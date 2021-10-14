الغائبون عن مهرجان الجونة السينمائي.. أبرزهم خالد الصاوي

يتطلع قطاع كبير من جمهور الفن لمعرفة الغائبين عن مهرجان الجونة السينمائي 2021، في دورته الخامسة، والمُقامة حاليًا في مدينة الجونة، بمشاركة العديد من نجوم الفن وصُنّاع السينما في مصر والوطن العربي والعالم.

خالد الصاوي على كرسي متحرك قبل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وتشمل قائمة الغائبين عن مهرجان الجونة السينمائي عددا كبيرا من الفنانين، لعلّ أبرزهم الفنان خالد الصاوي، الذي أعلن غيابه عن حفل الافتتاح، إثر تعرضه لأزمة صحية قبل أيامٍ قليلة، حيث يواجه صعوبة في الحركة بسبب التهابات في القدم، إذ اضطر للجلوس على كرسي متحرك.

غياب دنيا وإيمي سمير غانم عن حفل افتتاح الجونة السينمائي 2021

وتضم قائمة الغائبين عن مهرجان الجونة السينمائي، كلًّا من الفنانين دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، وحسن الرداد، وذلك بسبب ابتعادهم عن الأضواء في الأسابيع الأخيرة، وعدم ظهورهم في أي مناسبة فنية، على خلفية وفاة الفنانين سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

الممثل الأمريكي داني جلوفر يمنع سينتيا خليفة من حضور مهرجان الجونة السينمائي

وتنضم سينتيا خليفة لقائمة الغائبين عن مهرجان الجونة السينمائي، حيث أعلنت قبل أيام عن سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتعاقدها على مسلسل جديد، من بطولة المُمثل الممثل الأمريكي الشهير داني جلوفر، مؤكدة أنها سستسعى جاهدة لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

توافد النجوم على حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

يذكر أنّ حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، في دورته الخامسة، ينطلق بعد قليل، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، منهم الفنانة يسرا، وشيرين رضا، وأحمد السقا، ومها الصغير، وخالد الصاوي، وشادي ألفونس، وخالد منصور، وعمرو وهبة، وعصام السقا، ونسرين طافش، ورانيا يوسف، ونجلاء بدر، ومايا دياب، وأروى جودة، ومنة شلبي، وريهام عبد الغفور، وأحمد رزق، وكذلك المخرج أمير رمسيس، والمهندس نجيب ساويس، وسميح ساويرس.