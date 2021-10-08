50 قتيلا و140 جريحا على الأقل في انفجار مسجد قندوز بأفغانستان

أفادت وكالة «فرانس برس» في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مصادر طبية، بأن أكثر من 50 قتيلاً و140 جريحاً في الانفجار الذي استهدف مسجداً في قندوز بأفغانستان.

ومنذ ساعة تقريبا سقط العشرات بين قتيل وجريح، اليوم الجمعة، إثر انفجار وقع قرب مسجد شيعي في مدينة قندوز بشمال شرق أفغانستان أثناء صلاة الجمعة، حسبما أفاد متحدث باسم حركة طالبان وشهود.

صراع بين طالبان وداعش خراسان

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان قاري سيد خوستي، لوكالة فرانس برس، أن انفجارا وقع في قندوز بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال سكان محليون لـ«فرانس برس»، إن التفجير وقع قرب مسجد شيعي أثناء صلاة الجمعة.

كما أكد شهود عيان لوكالة «أسوشيتد برس»، أن الانفجار أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وتواجه قيادة طالبان تهديداً متزايداً من الفرع المحلي لتنظيم داعش المعروف باسم «ولاية خراسان».

وكثف مسلحو تنظيم داعش الإرهابي هجماتهم لاستهداف خصومهم، بما في ذلك تفجيرين مميتين في كابول، كما استهدفت هجمات داعش الأقليات الدينية في أفغانستان.

وكانت حركة طالبان أعلنت الأسبوع الماضي مقتل عدة أشخاص، في تفجير استهدف مسجدا بالعاصمة الأفغانية كابول.

وأصيب 20 شخصا آخرين في الانفجار الذي وقع بالقرب من مسجد عيد غاه، حيث أقيمت صلاة الجنازة على والدة المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد.

وهذا أول انفجار كبير يقع في كابول، منذ انسحاب القوات الغربية في أغسطس الماضي. وبعد ساعات، شنت طالبان هجمات على مخابئ يشتبه في أنها تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وأفادت تقارير بمقتل ثلاثة من مقاتلي التنظيم المشتبه بهم خلال عملية طالبان، لكن لم يتم التحقق من هذه التقارير.

وكانت حكومة طالبان في أفغانستان أعلنت عن مداهمة أمنية استهدفت إحدى خلايا تنظيم «داعش خراسان» في المنطقة الأمنية 17 بالعاصمة الأفغانية كابول.

وتابعت: «هذه المداهمة التي كانت ناجحة جدا، أسفرت عن القضاء على الخلية بأكملها، ومقتل جميع عناصرها».