اليوم بدء صرف معاشات تكافل وكرامة لـ 3.8 مليون أسرة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه بداية من اليوم السبت، الموافق 16 أكتوبر 2021، يبدأ مستفيدو الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، صرف الدعم، وذلك لنحو 3.8 مليون أسرة، حيث يبدأ الصرف يومي السبت والأحد الموافقين 16، و17 أكتوبر لمستفيدي «كرامة» البالغ عددهم مليونا و330 ألفا و495 شخصا، ويتاح «كرامة» لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، بجانب جزء للمرأة المعيلة، يليه صرف مستفيدي «تكافل» لنحو 2 مليونا و112 ألفا و774 أسرة، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، فيما يصرف الضمان الاجتماعي لنحو 367 ألفا، ولمستفيدي «كرامة» البالغ عددهم مليونا و330 ألفا و495 شخصا.

شروط دعم تكافل وكرامة

واشترطت وزارة التضامن الاجتماعى، أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما، أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أو الأم، بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك، ويعتبر ذلك شروط لصرف الدعم النقدى «كرامة».

من جانبها، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية لها، إنه تم زيادة تكلفة برنامج «تكافل وكرامة» إلى 20 مليار جنيه بدلا من 3.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 500%، مشيرة إلى أن هناك 14.3 مليون فرد مستفيدين من الدعم النقدي المشروط.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، على موقعها الرسمى، أن هناك عدة مستندات مطلوبة للحصول على الدعم النقدى «تكافل وكرامة» كالتالى:

- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة

- قيد طالب للمقيدين جامعياً.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.