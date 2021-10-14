بوابة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 في خطوات بسيطة

تزامنا مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لنحو 3.8 مليون أسرة، مطلع الأسبوع المقبل، يبحث الكثيرون من الفئات الأولى بالرعاية، عن بوابة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021، حيث أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك عدة خطوات للاستعلام تكون كالتالي:

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021

- الدخول للاستعلام عن تكافل وكرامة عبر الرابط من هنــــــا.

- يكتب المواطن الرقم القومي له في الجزء المخصص لذلك.

- يضغط المواطن على كلمة «استعلام».

- من خلال بوابة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021، تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن ويستطيع التعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «سارٍ، تجميد، إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حال البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

خطوات تقديم شكوى

في حال رغبة المواطن التقدم بشكوى:

- يدخل المواطن القائم بالشكوى الرقم القومي له.

- يضغط على كلمة «تسجيل شكوى».

- يظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى وهي:

- اختيار المحافظة، الإدارة الاجتماعية والمركز/ قسم الشرطة التابع له «ستظهر بشكل تلقائي في حالة أن المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج».

- تحديد نوع الشكوى «من قائمة الاختيارات».

- كتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي.

- رقم التليفون المحمول للمتقدم بالشكوى أو أقرب فرد للأسرة.

- رقم الهاتف الأرضي.

- كتابة تفاصيل الشكوى.

- الضغط على كلمة تسجيل.

من جانبه قال ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم الربط مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بداية شهر نوفمبر 2021، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال قاعدة بيانات «تكافل وكرامة»، كاملة لرصد الطلاب الملتحقين بالكليات بالجامعات المختلفة.