«التضامن»: فصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات بداية من منتصف ديسمبر

قال الدكتور أحمد الكتامي، مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه سيجري فصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات وفقا للقانون بداية من منتصف شهر ديسمبر المقبل، مشددًا على أن الصندوق يضمن سرية بيانات المتعاملين، حتى أنه لا يسأل المتصل عن أي بيانات شخصية حتى الاسم.

وأضاف الكتامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على قناة dmc: «نتعامل مع الشخص الذي يتعاطى المخدرات على أنه شخص مريض يستحق العلاج وليس مدمن»، وعما إذا كان من الممكن أن يتلقى المتعاطي علاجه في البيت بدلا من المصحة، أوضح أن هذا الأمر يتوقف على نوع المادة المخدرات وعدد سنوات التعاطي والكميات التي يحصل عليها المريض.

متعاطي المخدرات يعفى من أي إجراء عقابي في حال ثبوت إذا كان يتلقى العلاج

وتابع مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي: «إذا سجل المريض اسمه في الصندوق من أجل تلقي العلاج وتزامن ذلك مع حملة تفتيش يمكنه أن يذكر أنه يتلقى العلاج وتقديم ما يثبت أنه يتلقى العلاج حتى لو كان المخدرات التي يتعاطاها تبقى في الجسم لفترة طويلة، وعندها لن يتم توقيع أي جزاء عليه».

15 يوما حد أقصى لأعراض الانسحاب

وأوضح أحمد الكتامي، أن الصورة الذهنية التي شكلتها وسائل الإعلام لأعراض الانسحاب مختلفة تماما عن أرض الواقع، حيث لا تتجاوز فترة سحب السموم من الجسم 15 يوما، حيث يحصل المريض على أدوية تخفف كثيرا من أعراض الانسحاب، وبعدها ينخرط المريض في برنامج تأهيلي يتراوح بين 45 يوما إلى 60 يوما وفقا لطبيعة المخدر.

علاج المتعاطين لا يتضمن أي نوع من أنواع المخدرات

وأشار، إلى أن علاج متعاطي المخدرات لا يتناول أي نوع من أنواع المخدرات، إذ يروج البعض أن العلاج يتضمن مخدرات أقل سُمية وهذا غير صحيح تماما.