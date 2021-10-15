الحكومة تنفي إزالة السواقي التاريخية في الفيوم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما جرى تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بإزالة السواقي التاريخية بمحافظة الفيوم بدعوى التطوير.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع محافظة الفيوم، والتي نفت تلك الأنباء، مُشددةً على أن سواقي الفيوم تعد أحد أهم المعالم السياحية التي تمثل قيمة حضارية وتاريخية للمحافظة، ولن يتم إزالتها أو المساس بها، مُشيرةً إلى أنه تم رفعها مؤقتاً من الميدان الكائنة به لحين الانتهاء من التطوير الذي تشهده المنطقة، وذلك حفاظاً عليها، إلى جانب ترميمها بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي التي كانت عليه، فضلاً عن إنشاء عدد من الخدمات من مطاعم وبازارات سياحية لخدمة رواد المنطقة، لتصبح بذلك مقصداً سياحياً حضارياً للزوار.

600 مشروع في أكثر من 69 قرية بالفيوم

وفي سياق متصل، تشهد المحافظة عدداً من المشروعات الاستثمارية والخدمية التي تعيد للفيوم وجهها الحضاري والجمالي، إضافة إلى إسهامها في تعظيم موارد المحافظة، وذلك من خلال خطة منظمة لاستغلال مواردها، من خلال جذب الاستثمارات الحكومية وغيرها، حيث جار تنفيذ 600 مشروع في أكثر من 69 قرية في إطار مبادرة حياة كريمة بتكلفة نحو 10 مليارات جنيه، كما أن هناك 104 مشروعات لتحسين منظومة الطرق، بالإضافة إلى 70 مشروعاً في مجال الشباب والرياضة، فضلاً عن أن مشروعات الكهرباء تصل إلى 126 مشروعاً.

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