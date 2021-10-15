ضبط 230 قطعة سلاح و271 قضية مخدرات وتنفيذ 68 ألف حكم خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (230 قطعة سلاح ناري، بحوزة 187 متهما)، وذلك على النحو التالي:

رشاش.

(19) بندقية آلية.

(31) بندقية خرطوش.

(27) طبنجة.

(152) فردا محليا.

(6850) طلقة مختلفة الأعيرة.

(220) خزينة متنوعة.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

(199) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 86318 حكما قضائيا متنوعا وذلك على النحو التالي:

(373) حكم جناية.

(25868) حكم حبس جزئي.

(4583) حكم حبس مستأنف.

(43960) حكم غرامة.

(11534) مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيلين عصابيين، ضما (5) متهمين ارتكبوا (8) حوادث متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (271) قضية مخدرات .. بإجمالي (302) متهم ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت (33,555 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (13,506 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (5,684 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,835 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,146 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,118 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (902 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (902 جرام).

(1068) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (42) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (23) متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (360) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (29573) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (67) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (7) منهم.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.