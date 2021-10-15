أحمد السقا يُشارك كريم عبد العزيز وأحمد عز في مسلسل الاختيار 3

أعلن الفنان أحمد السقا عن مشاركته في بطولة الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

وقال السقا، في المؤتمر الصحفي المقام حاليا داخل أحد فنادق الجونة، إنه سوف يشارك الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد عز في بطولة الجزء الثالث من مسلسل الاختيار.

السقا يحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي

وكان الفنان أحمد السقا، قد حصل على جائزة الإنجاز الإبداعي، في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي أقيمت مساء أمس الخميس، تقديرًا لمشواره السينمائي، كونه رائدًا في أفلام الحركة والأكشن.

وأعرب السقا، عن سعادته البالغة لتكريمه في مهرجان الجونة السينمائي، قائلًا إنّ: «الإحساس الذي شعر به على مسرح الجونة لم يشعر به منذ أن كان طالبًا في أكاديمية الفنون.. كنت عرقان ورجلي بتخبط في بعضها وكنت خايف وحاسس بتشريف وبمسؤولية كبيرة جدا جدا لما لقيت الأساتذة وزمايلي الأفاضل وهما واقفين بيسقفوا لي».

واصطحب الفنان أحمد السقا، زوجته الإعلامية مها الصغير وأبناءه، حيث حرص على مداعبتها على الريد كاربت، أمام كاميرات مصوري ومراسلي القنوات الفضائية.

يذكر أنّ مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، قد انطلقت أمس بمشاركة عدد كبير من الفنانين، منهم يسرا، وشريف منير، وأكرم حسني، وريهام عبد الغفور، وياسمين صبري، ونجلاء بدر، ورانيا يوسف، وهالة صدقي، وإلهام شاهين، وتارا عماد، ومنة شلبي، وهند صبري ومنى ذكي، وحسن أبو الروس، ودينا الشربيني، ومايا دياب وآخرين.