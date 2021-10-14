هند صبري: أحمد السقا بيمثل بدون دوبلير وخدع.. يجازف بحياته لإسعادنا

وجهت الفنانة هند صبري رسالة إلى الفنان أحمد السقا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي مؤكدة أنه شخص طيب صاحب أخلاق عالية مع الجميع.

وقالت هند صبري إن السينما لها فرسانها، وأحمد السقا أحد فرسانها «كام بنت حبت فارس أحلامها الشجاع والمغامر عبر الشاشة الفضية، كام شاب اتمني يكون مكان البطل اللي بيتفرج عليه وينصر الحق ويهزم الشر ويفوز بقلب ست الحسن والجمال».

صبري: «مش أي حد تحس أنه اتخلق علشان يسعد الناس»

وأضافت «صبري»، خلال كلمتها بافتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي 2021 على قناة ON، ليس كل الناس لديهم أخلاق الفرسان في الحقيقة، «مش أي حد تحس أنه صاحبك الخلوق الجدع، ومش أي حد تحس أنه اتخلق علشان يسعد الناس، وأنا شخصيا عملت مع الفارس أحمد السقا أعمال كتيرة وشوفت فيها أزاي بيصنع الحلم لجمهوره وبنفسه بدون دوبلير أو خدع».

هندي صبري: أحمد السقا يجازف بحياته لإسعاد الآخرين

وتابعت: «شوفته بيجازف بسلامته وساعات بحياته وهو سعيد علشان هو عارف أنه هيسعدنا، شوفته بيزق حيطان الصناعة علشان يوسعها، وشوفته بيخدم الناس بقلب طفل، وبيتهني بحب الناس الصادق، وشوقته بيربي ولاده أحلى تربية، وقلقان على شغله وأخلاقه العالية اللي خلته قدام الكل فارس في السينما والحقيقة، ودي حاجة صعبة ونادرة وحلوة».

تفاصيل إقامة المهرجان

وأعلن القائمون على مهرجان الجونة، تكريم الفنان أحمد السقا، في حفل الافتتاح مساء اليوم الخميس، حيث يحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم أحمد السقا، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنانة بشرى.