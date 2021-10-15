اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي: 12 فيلما وندوة أحمد السقا

تصدر مهرجان الجونة السينمائي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وذلك على إثر حفل افتتاح الدورة الخامسة للمهرجان خلال الساعات الماضية، والذي شهد بعض الإطلالات الغريبة لعدد من النجوم أبرزهم الفنانة اللبنانية مايا دياب، والتي ارتدت فستانًا وقبعة كبيرة باللون الأحمر، والفنان حسن أبو الروس، والذي ارتدى «بدلة» تحمل مجموعة كبيرة من الألوان المتداخلة.

حسن أبو الروس ودينا الشربيني: انتظروا مفاجأة في الجونة عصر اليوم

ووعد حسن أبو الروس، الذي دخل على الريد كاربت قبل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بصحبة الفنانة دينا الشربيني، بمفاجأة عصر اليوم، في إشارة منه للأغنية الجديدة التي تجمعهما سويًا بعنوان «فلتت مني».

بث مباشر.. إطلالات ساحرة لنجوم الفن في افتتاح مهرجان الجونة

جدول أفلام وفعاليات مهرجان الجونة

وتشهد فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، ندوة للفنان أحمد السقا، بعد ظهر الجمعة، على هامش تكريمه في حفل الافتتاح مساء الخميس، بحضور عدد من نجوم الفن المشاركين في المهرجان، أبرزهم يسرا، منى زكي، منة شلبي، هند صبري، شريف منير.

وتتضمن الفعاليات، جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني أفريقيا، الساعة 12 ظهر اليوم وتستمر حتى الساعة 2 عصرًا، بخلاف عرض السجادة الحمراء كازابلانكا بيتس، لعرض فيلم علي صوتك، ومدته 102 دقيقة، وذلك في الساعة 5.30 مساء اليوم في فيستيفال بلازا بالجونة.

كما يتم عرض مجموعة من الأفلام المشاركة في المهرجان، منها فيلم ضوء طبيعي، الساعة 3:45 عصرًا، ومدته 103 دقائق، كذلك عرض فيلم أرتور رامبوا في الساعة 7 مساءً ومدته 86 دقيقة، بقاعة أوديمكس.

وفي سي سينما 1، من المقرر عرض فيلم الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تياتينك، الساعة 3:15 عصرًا ومدته 82 دقيقة، وفيلم ثانية واحدة الساعة 6 مساءًا ومدته 105 دقيقة، وفيلم ملعب الساعة 9:15 مساءًا ومدته 72 دقيقة.

وفي سي سينما 2، سيتم عرض عدد من الأفلام منها الساعة 3 عصرًا فيلم حياة إيفانا ومدته 80 دقيقة، وفيلم حيوان الساعة 5:45 مساءًا ومدته 120 دقيقة.

وفي سي سينما 3، عرض فيلم كريستوف كيشلوفسكي: أنا بين بين، ومدته 56 دقيقة وذلك في الساعة 3:15 عصرًا، وفيلم الأولمبياد - باريس الحي الـ 13 في الساعة 8:45 مساءً ومدته 106 دقائق.

وفي سينما أرينا، عرض فيلم كوبيليا الساعة 6:45 مساء اليوم ومدته 82 دقيقة، وفيلم ماما أنا بالمنزل الساعة 9:30 مساءً ومدته 104 دقائق.