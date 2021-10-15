أحمد السقا عن أدائه لأدوار الأكشن: قدرة ربنا اديهالي

علق الفنان أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مشيرًا أنه لا يعتبر نفسه «كبر في السن» مضيفًا «بالعكس العداد رجع زيرو وهنبدأ من أول وجديد»، مؤكدًا أن الإحساس الذي شعر به على مسرح الجونة لم يشعر به منذ أن كان طالبًا في أكاديمية الفنون، «كنت عرقان ورجلي بتخبط في بعضها وكنت خايف وحاسس بتشريف وبمسئولية كبيرة جدا جدا لما لقيت الأساتذة وزمايلي الأفاضل وهما واقفين بيسقفوا لي»، معتبرًا أنه وضع نفسه على خط البداية «من أول وجديد».

وأوضح السقا خلال لقاء خاص على هامش مهرجان الجونة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، أن أول فيلم قام ببطولته كان «شورت وفانلة وكاب» ثم فيلم «أفريكانو»، لافتًا أنه اكتشف أن التقنيات الحديثة يتم تجربتها وتطويرها معه، مشيرًا أنه يرى نفسه ممثلا يستطيع لعب أدوار الأكشن.

السقا: الأكشن ده ماهو إلا قدرة ربنا سبحانه وتعالى اديهالي

وتابع: «أنا ممثل وبعرف ألعب أكشن أه بس الأكشن ده ماهو إلا قدرة ربنا سبحانه وتعالى اديهالي بضيفها لتفاصيل الشخصية اللي بلعبها فكبرت وكبرت معاها ومع الوقت قلبي جمد ومع الوقت روحت درستها».

وأكد أحمد السقا أنه تعرض لاصابات كثيرة بسبب أدوار الأكشن «أنا مفيش 10 سم على بعض في جسمي سٌلام».

وأثنى «السقا» على حركة البناء والتنمية في مصر، معتبرًا أن مصر تسير كل يوم بمعدل 10 خطوات للأمام، وأنها تنتقل يوميًا من أحسن لأحسن، مقدمًا الشكر لزملائه معتبرًا أنه «سيكون صفرا بدون زملائه».