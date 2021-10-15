السقا: لا أجرؤ على التقليل من أفلام الأجيال القديمة وحديثي كان عفويا

نفى الفنان أحمد السقا ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن ما يُشاع عن تقليله من الأعمال السينمائية التي قُدمت من بعد النكسة وحتى نهاية التسعينيات، خلال كلمته في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الخميس، مؤكدًا أنّ حديثه كان عفويًا ولم يقصد التقليل من الأجيال السابقة.

تعلمت من الأجيال الماضية ولا أستطيع الانتقاص منهم

وقال أحمد السقا، على هامشة ندوة تكريمه، والمُقامة حاليًا في أحد الفنادق الكبرى بالجونة، إنّه لا يستطيع أن ينتقص من أحد من النجوم وأنه تعلم منهم وكان يريد أن يشيد بجيله ولا ينتقص منهم شيئا.

وأضاف أحمد السقا، أنه يتحدث عن التكنيك في الكاميرات والتصوير وأنه يوجد حاليا معدات أفضل وأنه لو أتيح للجيل القديم هذه المعدات سيكونوا أفضل، لافتا إلى أنه من المحظوظين أنه عمل في هذا الوقت في ظل وجود تلك التقنيات الحديثة.

وكان الفنان أحمد السقا، قد أثار جدلًا واسعًا، خلال الساعات القليلة الماضية، وتسبب في استياء البعض، بسبب كلمته التي ألقاها على هامش تكريمه في حفل الافتتاح، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي.

وقال أحمد السقا، إنّ السينما كانت تُعاني من ضيق خُلق، في الفترة التي أعقبت النكسة وحتى نهاية التسعينيات من القرن الماضي تقريبًا.

تعاقدت مع أجنبي لإعداد «فريق أمان» مصري

وقال أحمد السقا، إنه في بداية عمله في الأكشن كان يعمل «بقلبه فقط» وأنه لن يخضع لأي مساعدين ولكنه بعد إصابته أكثر من مرة قابل شخصا يدعى أندرو ماكينزي، وتعاقد معه على على إعداد فريق مصري محترف في تنفيذ مشاهد الأكشن بعد 3 سنوات، معربا عن فخرة بالعمل مع فريق أمان مصري على أعلى مستوى.