لبلبة: لم أسقط على مسرح الجونة بعد بكائي.. أنقذت نفسي بحركة باليه

نفت الفنانة لبلبلة، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن سقوطها من على مسرح مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس، خلال إلقائها كلمة عن الفنان الراحل سمير غانم، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ عن الصحة.

وحرصت الفنانة لبلبة، على طمأنة جمهورها، في بث مباشر عبر «الوطن»، موضحة أنها لم تُصاب بأي ضرر وأن حالتها جيدة ولم تتعرض لأي سوء، قائلة: «الأمر وما فيه، أنه تعثرت حركتي، بسبب بطانة الفستان، فبعد انتهاء كلمتي على المسرح دخلت في نوبة بكاء تأثرًا بحديثي عن سمير غانم، وفوجئت بإطفاء الأنوار».

لبلبة: حاولت إنقاذ الموقف بـ«حركة باليةه»

وقالت إنّ: «خلال نزولي على المسرح، فوجئت باشتباك بطانة الفستان بكعب الحذاء، فقد اضطررت لإنقاذ الموقف سريعًا، وبتكنيك معين من خلال استخدام إحدى الحركات التي كنت أمارسها خلال رقص الباليه، ليظن البعض أنني سقطت من على المسرح».

وكان عقب انتهاء الفنانة لبلبة من كلمتها تم قطع الأنوار عن المسرح تمهيدا لبدء عرض الفيلم التسجيلي ودخول الفرقة الاستعراضية، ونظرا لوضع المسرح لم تلاحظ لبلبة الأدوات، فاصطدمت قدمها بالأجهزة لتهرول عليها الإعلامية ناردين فرج لمساعدتها على الوقوف.

يذكر أنّ الفنان سمير غانم، قد رحل عن عالمنا في يوم 20 مايو بعد وعكة صحية شديدة بسبب إصابته بفيروس كورونا، ونقل على أثرها إلى المستشفى، ولكن بعد أن جرى شفائه من كورونا عانى من مضاعفات مابعد كورونا، فأصيب بفشل كلوي، وهذا الأمر لم يتحمله وأدى الى وفاته على الفور.