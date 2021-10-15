أبرز لقطات افتتاح مهرجان الجونة السنيمائي.. سقوط لبلبة وفستان نجلاء بدر

شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة لعام 2021، العديد من الأحداث واللقطات المتميزة، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز تلك اللقطات.

سقوط لبلبة

تعرضت الفنانة لبلبة لموقف محرج أثناء تواجدها على خشبة مسرح مهرجان الجونة السينمائي، حيث تعثرت فى الحركة على المسرح عقب إلقائها كلمة سريعة عن الفنان الراحل سمير غانم، ما أدى لسقوطها على خشبة المسرح وقام بمساعدتها معظم المتواجدين معها.

نجلاء بدر تخطف الأنظار بفستان جرئ

استطاعت الفنانة نجلاء بدر، خطف أنظار الحضور بمهرجان الجونة السينمائي، بسبب إطلالتها الجريئة، حيث ظهرت بفستان أسود مكشوفا من منطقة الصدر والبطن، ما جعلها تكون أكثر فنانة ملفتة للانتباه خلال افتتاح المهرجان.

تعرض منه شلبي لموقف محرج

كما تعرضت الفنانة منه شلبي لموقف محرج على الريد كاربت، حيث دخلت بصحبة بشرى وزوجها وطلب منها المصورون الابتعاد خارج كادر تصوير بشرى وزوجها قليلا، وقد لبت منه هذا الطلب دون جدال أو تردد.

وصول محمد رمضان للريد كاربت بسيارة نمبر وان

وصل الفنان محمد رمضان، إلى ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي، بسيارة تحمل اللون الذهبي والأسود وعليها شعاره الشهير «نمبر وان»، كما حرص على الظهور بإطلالة مميزة، حيث ظهر بجاكيت باللون الذهبي وبنطلون باللون الأسود.

أسرة أحمد السقا

وحرص الفنان أحمد السقا، على حضور مهرجان الجونة السينمائي، بصحبة أسرته في أول مناسبة فنية تجمعهم سويا، حيث اعتاد «السقا» على الظهور بصحبة زوجته الإعلامية مها محمد الصغير، لكنه هذه المرة حرص على الحضور معه أبنائه الثلاثة.

وتم تكريم «السقا»، في حفل الافتتاح مساء الخميس، حيث حصل على جائزة الإنجاز الإبداعي، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، وبشرى.