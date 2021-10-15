لحظة سقوط الفنانة لبلبة أثناء كلمتها في مهرجان الجونة.. «فيديو»

تعرضت الفنانة لبلبة للسقوط على خشبة مسرح الجونة، وذلك بسبب تعثرها فى الحركة على المسرح، بعد أن انتهت من كلمة خاصة أعدتها لإلقائها أثناء التحضير لفيديو وفيلم وثائقي عن الفنان الراحل سمير غانم في حفل افتتاح مهرجان الجونة بدورته الخامسة.

لبلبة تتعرقل فى الأجهزة الخاصة بمسرح حفل افتتاح الجونة

عقب انتهاء الفنانة لبلبة من كلمتها تم قطع الأنوار عن المسرح تمهيدا لبدء عرض الفيلم التسجيلي ودخول الفرقة الاستعراضية، ونظرا لوضع المسرح لم تلاحظ لبلبة الأدوات، فاصطدمت قدمها بالأجهزة لتسقط على الأرض، لتهرول عليها الإعلامية ناردين فرج لمساعدتها على الوقوف.

لبلبة لا تتمالك دموعها فى الحديث عن سمير غانم

لبلبة كانت قد تحدثت كثيرا عن سمير غانم، وأضافت بأنها حزينة للغاية على فراقه ولم تتمالك دموعها أثناء الحديث عنه وعن افتقادها له .

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا في يوم 20 مايو بعد وعكة صحية شديدة بسبب إصابته بفيروس كورونا، ونقل على أثرها إلى المستشفى، ولكن بعد أن جرى شفائه من كورونا عانى من مضاعفات مابعد كورونا، فأصيب بفشل كلوي، وهذا الأمر لم يتحمله وأدى الى وفاته على الفور.

بدأ حفل افتتاح مهرجان الجونة السنيمائي 2021، في دورته الخامسة، بمشاركة العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي والعالم، حيث وصل قبل قليل، كل من نجلاء بدر، وبشرى، ونسرين طافش، وشيرين رضا، وأروى جودة، ومنة شلبي، والمخرج أمير رمسيس، وانتشال التميمي، ونجيب ساويرس، وكذلك أحمد السقا، وعصام السقا، وعمرو وهبة، ومروان يونس، وشادي ألفونس وخالد منصور وداوود حسين، وخالد سليم وزوجته وآخرين.

وكان قد جرى تكريم الفنان أحمد السقا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي وحرص على إهداء تكريمه للفنان الراحل سمير غانم، وليس هذا فحسب وإنما أهداه أيضًا لعدد من الأشخاص في حياته وهم زوجته ووالدته ووالده وأنسي ساويرس، وهنأه جميع الفنانين المتواجدين في القاعة، وكذلك الفنانة هند صبرى التي سلمته التكريم على خشبة المسرح.