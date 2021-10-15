قائمة أسعار «سيتروين سي إليزيه موديل 2022» في مصر

ما زالت ظاهرة «الأوفر برايس» المسيطرة على أسعار السوق المحلية للسيارات الملاكي خلال الشهور الماضية من العام الجاري، والتي نتج عنها زيادة سعرية على عدة طرز مختلفة موديلات العام 2021 و2022، ومن ضمن القائمة سيارة «سيتروين سي إليزيه موديل 2022» والتي ارتفعت أسعارها بزيادة وصلت إلى 15 ألف جنيه، حسب المُعلن من عدد من الموزعين للعلامة الفرنسية سيتروين في مصر.

ترصد السطور التالية قائمة الأسعار الخاصة بسيارة «سيتروين سي اليزيه موديل 2022» خلال شهر أكتوبر، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة الجديدة.

تتوافر بفئتين وتبدأ بسعر 252 ألف جنيه

-تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتأتي بفئتين مختلفتين في التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 252 ألف جنيه، بزيادة 15 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 281 ألف جنيه، بزيادة 15 ألف جنيه.

تتوافر بقوة 115 حصانا وعزم دوران 150 نيوتن/ متر

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 10.8 ثانية.

-تستهلك السيارة متوسط 7.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

-تأتي بأبعاد (4427 ملم الطول، 1948 ملم العرض، 1466 ملم الارتفاع، 2652 ملم طول قاعدة العجلات).

-ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 156 ملم.

-تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 506 لترات.

وسائل الأمان والتجهيزات

-تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسادة هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، مصابيح ضباب، خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وتعديل مقعد السائق، ومساند رأس أمامية متحركة، مكيف هواء يدوي، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، وقفل الأبواب عبر الريموت، وكمبيوتر رحلات، وباور ستيرينج، وحلية كروم الاكصدام الأمامي، وجنوط 15 بوصة».