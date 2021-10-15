نجاح ثلاث عمليات دقيقة في الفكين بمستشفى العلمين النموذجي

نجح فريق طبي بوحدة جراحة الوجه والفكين في مستشفى العلمين النموذجي، برئاسة الدكتور إسلام قاسم إستشاري جراحة الوجه والفكين في إجراء ثلاث عمليات جراحية دقيقة لثلاثة مواطنين تكللت جميعها بالنجاح، تحت إشراف الدكتور شريف الملواني مدير المستشفى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالأقسام الجديدة والمستحدثة في مستشفي العلمين النموذجي، بهدف التوسع في مختلف الخدمات الطبية المقدمة لأهالي مطروح.

تفاصيل إجراء عمليات دقيقة في مستشفى العلمين

واستقبل مستشفى العلمين حالة تدعى «م.ر.م»، لشاب يبلغ من العمر 27 عامًا، وبتوقيع الكشف الطبي علية تبين أنه يعاني من كسر في الفك العلوي إثر تعرضه لحادث طريق، وتقرر إجراء عملية جراحية باستخدام شرائح ومسامير وخرجت الحالة، ولم يتحمل المريض أي أعباء مالية، بعد أن أجريت العملية علي نفقة الدولة.

والحالة الثانية «ز.ا.ق»، 52 عامًا، استقبلها المستشفى وتبين بعد الفحص الطبى أنها تعاني من التهابات مزمنة وحصوة في الغدة اللعابيه أسفل اللسان، وجرى إزالة الغدة بإستخدام الليزر Soft diode laser ونجحت العملية وخرجت الحالة تحسن، أما الحالة الثالثة لطفل صغير يدعى «ع.م.ح»، ويبلغ من العمر 6 أعوام، وبالكشف عليه تبين أنه يعاني من التصاق لسان، وتم إجراء عملية إصلاح لسان ناجحه، وخرجت الحالة.

فريق طبى متخصص في مستشفى العلمين

وأجرى العمليات الجراحية الثلاثة فريق طبى متخصص ومتميز في مستشفى العلمين يضم «الدكتور فؤاد السقعان أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمد البحيري أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتور عبد الله محمد ابو الفتوح طبيب أسنان، والدكتورة علياء محمد طبيبة أسنان، والدكتورة سارة يوسف أخصائية التخدير، ومحمد مبارك عبد العظيم فني تمريض، ورحاب رجب الششتاوي فنية تمريض ومتابعة محمد الجنبيهي مدير نفقة الدولة بالمستشفى، ومساعدة عبد الرحيم عبد المقصود خدمات معاونة».