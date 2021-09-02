وفد من وزارة التخطيط يتفقد المشروعات الجارية بجامعة الأقصر

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، صباح اليوم الخميس، وفدا من الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التخطيط، ضم مدير عام الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التخطيط، وباحث بقطاع إعداد الخطة بوزارة التخطيط، لمتابعة نسب الإنجاز وكذلك حجم الأعمال المنفذة في المشروعات الجامعية الجارية بمدينة طيبة الجديدة شمال محافظة الأقصر، بهدف الوقوف على أخر نسب تنفيذ للمشروعات داخل الجامعة.

وفد التعليم العالي يتفقد مبنى كلية الطب

وخلال جولتهم داخل الجامعة، تفقد وفد التعليم العالي، المبنى الإنشائي لكلية الطب في مدينة طيبة الجديدة شمال الأقصر، المكون من 3 طوابق وبدروم، فضلًا عن 3 مدرجات تتسع لحوالي 450 طالبا، والمقرر الانتهاء من تجهيز المبنى كاملًا خلال شهر أبريل المقبل، لتبدأ الدراسة به مباشرة في العام الدراسي الجديد.

كما تفقد «الوفد» مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، الذي يضم عدد 250 جهاز كمبيوتر، وهو مصمم طبقا للمواصفات القياسية العالمية، ومن المقرر أن يكون نواة لتحويل جامعة الأقصر إلى جامعة ذكية مستقبلًا، كما تفقد منطقة مخصصة بكلية السياحة والفنادق لإنشاء 3 ملاعب خماسية بها وكافتريا ومبنى ملحق خدمي، وصالة تنس طاولة فضلًا عن متابعة أعمال التشطيبات الجارية بكليتي العلوم والتربية والتأكد من مدى مطابقة التصميمات للمواصفات القياسية العالمية.

وفد التعليم يُشيد بنسب تنفيذ المشروعات بـ جامعة الأقصر

وفي ختام الجولة الميدانية، تفقد وفد التعليم العالي كلية الطب، وأعمال التشطيبات النهائية بالعمارات السكنية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، وعددها 4 عمارات انتهى تسلم 3 منها وسيتم تسليم الأخيرة نهاية هذا الشهر، وأشاد الوفد بحجم الإنجاز ونسب التنفيذ والتي قاربت على الانتهاء قبل موعد التسليم المحدد لها سلفًا، وبسرعة استغلال الأراضي المخصصة للجامعة بمساحة الـ100 فدان بمدينة طيبة وإنشاء كليات جديدة عليها.