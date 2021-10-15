زيارة استثنائية لجميع السجناء بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي 

قررت وزارة الداخلية منح نزلاء السجون زيارة استثنائية خلال الفترة من يوم 19/10/2021 حتى يوم 18/11/2021، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكل قطاعات الوزارة.

ياتي ذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443 هـ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للسجناء، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

وتحرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للسجناء.